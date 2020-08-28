Yeşim taşı masajı nedir? Yeşim taşı masajı nasıl yapılır, ne işe yarar?

Yeşim taşı masajı nedir? Yeşim taşı masajı nasıl yapılır, ne işe yarar?

Güzellik denince ardı arkası kesilmeyen yeni trendlere son günlerde yeşim taşı masajı damgasını vuruyor. Yeşim taşı ile cilde uygulanan masaj ciltteki birçok sorunun ortadan kalkmasına, cildin daha canlı parlak, pürüzsüz ve adeta kusursuz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Peki yeşim taşı masajı nedir? Yeşim taşı masajı ne işe yarar? Yeşim taşı masajı nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

YEŞİM TAŞI MASAJI NEDİR?

Çinliler tarafından cennet taşı olarak bilinen yeşim taşı dünyanın her yerinde değerli bir taştır. Çin'de sinir sitemini rahatlattığı ve toksinlerin giderilmesine yardımcı olduğu bilinen yeşim taşı cilt üzerinde de harikalar yaratıyor. Düzenli kullanımda ciltteki sorunları yok ediyor ve canlı, pürüzsüz, gergin bir görünüme kavuşturuyor.

Yeşim taşı masaj aleti küçük silindir şeklinde bir üründür. Bilimsel olarak da faydalarının kanıtlandığı yeşim taşı masajı ciltte harikalar yaratıyor.

İşte cilde düzenli uygulandığında faydalarını şu şekilde sıralamamız mümkün;

– Sinüslerin olduğu bölgelere uygulandığında sinüsleri harekete geçirerek bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

– Kan dolaşımını hızlandırır ve cildin yenilenmesini sağlar.

– Ciltteki kırışıklara uygulandığında kırışıklıkların zamanla giderilmesine yardımcı oluyor.

– Kremlerden sonra cildinize yeşim taşı ile masaj yaptığınızda kremin cildinizdeki emilimini arttırır ve etkileri hızlandırır.

– Yeşim taşını bir müddet dolapta bekleterek gözaltı morluklarının giderilmesi için etkili sonuçlar sağlar.

YEŞİM TAŞI MASAJI CİLDE NASIL UYGULANIR?

Yeşim taşını yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletip soğumasını bekleyin. Daha sonra aşağı, yukarı, sağa, sola hareketlerle cildinize uygulayın. Temiz cildinize krem uygulayarak masaj yaptığınızda daha önce de belirttiğimiz gibi cildinizin beslenmesini ve kullandığınız kremin etkilerini arttırmaya yardımcı olur.