Yosun maskesi nasıl yapılır? Yosun maskesinin faydaları nelerdir?

Yosun her yaş grubunun kullanabileceği doğal bir üründür. Ergenlik sivilcelerinden tutunda yaşlılık izlerine kadar her problemle savaşmaktadır. Deniz yosunu spirulina'dır. Spirulina içeriğindeki B,E ve C vitaminleri bakımından zengindir. Kas gelişimini ve kas yapımının korunmasını destekler. Aynı zamanda mükemmel bir göz dostudur cildinizin nem oranını dengeler. Eğer nem sorununuz varsa cildinizde yosun kullanabilirsiniz. Hemen hemen her cilt tipinde kullanılabilen yosun anti-aging özelliğe sahiptir. Yosun yenilebilen aynı zamanda güzellik sektöründe kullanılan şifalı bir bitkidir. Deniz yosunu dekolte bölgesinde , ellerde oluşan kırışıklıkları azaltır ve oluşacak yeni kırışıklıklar için bariyer görevi sağlar. Adeta arınmak ve yenilenmek istiyorsanız deniz yosunu maskelerini kullanabilirsiniz.

Yosun maskesini aktarlardan temin edebilirsiniz. Yapacağınız yosun maskesini haftada bir defa yapmanızda fayda vardır. Yosun maskeleri düzenli kullanımda çok daha fayda sağlar. Doğanın şifa kaynağı olan yosun maskelerini hazırlama işlemine gelirsek;

1. ZEYTİNYAĞLI YOSUN MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 2 yemek kaşığı toz yosun

– 3 yemek kaşığı saf zeytinyağı

Yapılışı; Tüm malzemeleri karıştırarak cildinize sürüp 20 dakika kurumasını bekleyin. 20 dakika sonra cildinizi bol su ile durulayın.

2. BALLI YOSUN MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 2 yemek kaşığı yosun tozu

– 1 yemek kaşığı ılık su

– 1 çay kaşığı aloe vera jeli

– 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı; Bütün bu malzemeleri karıştırıp cildinize uygulayarak 15 dakika sonra cildinizi durulayın. Bu maskenin içerisine katılan Aloe vera jeli ve bal cilde muhteşem bir yenilenme ve yumuşaklık sağlayacaktır.

3. BALLI YOSUN MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 3 yemek kaşığı yosun

– 2 yemek kaşığı zeytinyağı

– 1 tatlı kaşığı bal

– Bir miktar su

Yapılışı; Geniş bir kasede bütün malzemeleri karıştırın ister elinizle ister bir fırça yardımıyla cildinize sürüp 15 dakika bekletin ardından bol su ile durulayın. Yağlı ,kuru, karma cilt tipleri için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.