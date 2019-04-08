YSL Beauty Coachella Festivali için güzellik istasyonu kurdu

YSL Beauty, bu yılki Coachella festivali için benzersiz bir pop-up deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Dağların önünde, Palm Springs yolunda yer alan istasyon tam bir benzin istasyonuna benzetilmiş. Ama buradan yakıt değil, güzellik hizmeti alacaksınız…

12-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Coachella festivaline gidenler, burada özel bir makyaj otomatı ve 50’nin üzerinde renk deneyimini sağlayan sanal bir ayna ile oynama şansına da sahip olacaklar.

Festivale gidecekseniz, Kaia Gerber’in yüzü olduğu markanın istasyonu, 12 Nisan’da 15.00, 13 Nisan ve 14 Nisan’da ise 10:00 – 20:00 saatleri arasında açık olacak…

