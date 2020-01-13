İçerisinde yüksek oranda protein olan yumurta akı, yüz ve saç maskelerinde sıklıkla kullanılan bir üründür. Gözeneklerin küçülmesine ve cildin sıkılaşmasına yardımcı olan en iyi maskelerden biri yumurta akı maskesidir. Peki, yumurta akı maskesi nasıl yapılır?

Sağlık açısından birçok faydaya sahip olan yumurta aynı zamanda çok çeşitliliğe sahiptir. Sabah kahvaltı veya akşam yemeklerinde doyurucu ve kurtarıcı bir gıdadır. Her zaman hayatımızın bir parçası olan yumurta ayrıca cilt bakım maskelerinin de vazgeçilmezidir. Cildin genel görünümüne fayda dağlayacak birçok vitamin ve mineraller içerir. En bilinen özelliği olan cilt sıkılaştırmanın yanı sıra ciltte oluşan fazla yağlanmayı önler, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yumurta akı ile cildinizin rengini açabilir ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. İşte evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz yumurta akı maskeleri…

YUMURTA AKI MASKESİ

Malzemeler;

1 tane yumurta akı

1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı;

Yumurta akı ve karbonatı bir kasenin içinde iyice karıştırın. Önceden temizlenmiş cildinize göz çevrenize gelmeyecek şekilde maskenizi sürün. Yumurta akı maskesini cildinizde 10 dakika beklettikten sonra cildinizi soğuk suyla yıkayın. Bu maske ile cilt renginizde açılma olurken ayrıca siyah nokta ve sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI YUMURTA AKI MASKESİ

Malzemeler;

2 yumurta akı

1 çorba kaşığı sirke

Yarım limon suyu

Hazırlanışı;

Cam bir kasenin içinde tüm malzemeleri karıştırın ve ardından cildinize uygulayın. Maskeyi cildinizde 15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla cildinizi temizleyin. Ardından nemlendirici bir krem kullanabilirsiniz.