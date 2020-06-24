Yumurta ile yapılan sağlıklı saç bakım maskesi tarifleri…

Dünyanın geleneksel bakım ritüelleri arasında yer alan yumurta ile saç bakım maskeleri, birçok kişi tarafından deneniyor ve saçlara olan muazzam etkileri ile herkesin favori saç maskeleri arasında yer alıyor. Kullanılan kimyasal ürünlerin, saç boyalarının ve çevresel faktörlerin saçlardaki tüm doğal yağları ve proteinleri uzaklaştırması sonucu kuruma, yıpranma ve matlaşma sorunlarının giderilmesi için yumurta maskeleri daha nemli, parlak ve canlı saçlara ulaşmak için kolaylık sağlıyor.

Yumurtalar protein ve biyotin yönünden zengindir ve bu özelliği ile hasarlı saçlarda ihtiyaç duyulan beslenme ve parlaklığı geri kazandırabilir. Aynı zamanda saç derisini yumuşatarak saçların kırılmasını önler ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Evde saç bakımı yapmak oldukça pratiktir. Böylelikle hem zamandan tasarruf edebilir hem de sağlıklı ürünlerle en ucuz şekilde kendi maskenizi yapabilirsiniz. Bu nedenle buzdolabınızdan bir yumurta alın ve saçlarınızın sağlığına kavuşması için yumurta ile yapılan saç maskelerini deneyin. İşte yumurta ile bakımlı saçlara ulaşmanızı sağlayacak maske tarifleri…

YUMURTA SAÇLARA NASIL ETKİ EDER?

Yumurtada proteinin yanı sıra B kompleks vitaminleri ve minerallerle güçlü yapısı ile saçlarda dökülme problemlerinden tutunda daha parlak, esnek ve yapısal hasarları gidermeye kadar çeşitli birçok fayda sağlar. Saçlardaki hasarlı keratin boşluklarını yeniden doldurmaya yardımcı olur ve kırıkları giderilmesini sağlar.

Özellikle kafa derisini ve saç foliüküllerini destekleyerek daha fazla saç tellerinin çıkmasını ve bu tellerin daha sağlıklı ve güçlü uzamasını sağlamaya yardımcı olur.

YUMURTA MASKELERİ İLE SAĞLIKLI SAÇLARA KAVUŞUN

YUMURTA, ALOE VERA VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ (MAT VE CANSIZ SAÇLAR İÇİN)

Aloe vera birçok cilt ve saç sorunlarının giderilmesine yardımcı olan güçlendirici etkisiyle mükemmel bir jeldir. Zeytinyağı ile bir araya geldiğinde mat saçların canlanmasını sağlar, yenilenmesi ve güçlenmesi için katkıda bulunur.

NASIL YAPILIR?

Bir yumurta sarısı 3-4 yemek kaşığı aloe vera jeli ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını çırpın. Zeytinyağını ilave etmeden önce 10 saniye ısıtın. Saç köklerinizden başlayarak tüm saçınıza uygulayın ve 30 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın.

YUMURTA, MUZ, SÜT VE BAL MASKESİ (GÜÇSÜZ VE ÇABUK KIRILAN SAÇLAR İÇİN)

Bu etkili saç maskesi, saçlarınızdaki hasar problemlerini gidermeye yardımcı olur. Yumurtadaki protein saçlarınızı beslerken muz ve bal yumurta ile birleşerek doğal nemlendirici özelliğinin arttırılmasını sağlayacaktır.

NASIL YAPILIR?

Bir yumurta, bir muz püresi, 3 yemek kaşığı süt ve 3 yemek kaşığı bal ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını bir kabın içerisinde iyice çırpın. Tüm malzemeleri iyice karıştırdığınızdan emin olduktan sonra maskeyi kafa derinize ve saçınıza uygulayın. Maskeyi 1 saat bekletin ve şampuanla nazikçe yıkayın.