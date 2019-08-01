Yumurtalı saç maskesi tarifleri

Saç bakımı ile ilgili piyasada bulunan birçok ürün olmakla birlikte kadınlar arasında tercih edilen doğal yöntemler ile saçlar sağlığına kavuşarak hacim kazanabilir. Yumurta olmazsa olmaz cilt ve saçlarda etkili sonuçlara yol açan aynı zamanda sabah kahvaltılarımızın yıldızı sağlıklı bir üründür.

Yumurta içeriğindeki A, D ve E vitaminleri protein yağ asitleri ve sülfür bakımından çok zengindir. Günlük hayatımızda her gün tüketmemiz gereken ürünlerden biri olan yumurta çocukların gelişimde de büyük rol oynamaktadır. Saçların onarım ve bakımını sağlayan yumurtayı saç maskelerinde kullanırken şu ayrıntılardan yararlanabiliriz. Normal saçlar için bütün bir yumurtayı, yağlı saçlar için beyazını, kuru saçlar için ise sadece sarısını kullanabilirsiniz. Peki yumurtanın saçlara ne tür faydaları vardır?

YUMURTANIN SAÇA FAYDALARI

– Yumurta saça yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Özelikle kuru ve cansız saçların nemlenmesine yardımcı olur.

-Yoğun bir şeklide kullanılan saç düzleştirici, maşa ve boyama uygulamaları oluşan saç kırıklarının onarılmasını sağlar.

-Muhteşem protein deposu olan yumurta saç köklerini besleyerek kopma ve dökülme sorunlarını ortadan kaldırır.

-Saç derisini beslenmesini ve güçlenmesini sağlarken saç köklerinin de sağlamlaşmasını sağlar.

-Yumurtanın içeriğindeki B12 vitamini ve sülfür ile kolay uzamayan saçların uzamasına yardımcı olur.

YUMURTALI SAÇ MASKESİ TARİFİ (KURU SAÇLAR İÇİN)

Malzemeler;

1 yumurta

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı mayonez

Yapılışı;

Yumurtayı bir kabın içerisinde çırpıcı yardımı ile çırpmalısınız. Ardından mayonez ve zeytinyağını ilave ederek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Bu karışımı saçınıza sürüp 20-30 dakika saçınızda bekletin. İşlemin sonuna gelindiğinde saçınızı maskeden arındırmak için bol su ile durulayın.

YUMURTA MASKESİ TARİFİ (HASAR GÖRMÜŞ VE GÜÇSÜZ SAÇLAR İÇİN)

Malzemeler;

1 Yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Yumurtayı çırptıktan sonra diğer malzemeleri ilave ederek karışımın özdeşleşmesini sağlayın. Bu maskeyi kafa derinize tamamen uygulayın. 30 dakika sonra durulayın.