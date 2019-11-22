Saçlar görselliği etkileyen en önemli parçalardan biridir. Mat ve kuru saçlar bakımsız bir görünüm verirken yumuşak ve parlak saçlar havalı ve bakımlı bir görünüm kazandırır. Cildimiz için yapılan bakımı en az saçlarımız da hak etmektedirler. İşte yumuşak ve parlak saçlar için bakım önerileri...

Çevresel faktörler, saç boyaları ve şekillendiriciler, saçlar da zamanla koparak yıpranmalara neden olabilir. Kırılan ve hasar gören saçlar şekil almakta hayli zaman alır. Yoğun iş hayatı ve koşuşturmacalar her fırsatta bakım yapmamıza engel olabilir. Saçların yıpranmasını önlemek için bilinmesi gereken bazı ipuçları, saçların yıpranmasına engel olabilir. Örneğin; Sıcak su ile banyo yapmak saça ve cilde zarar verir. Sıcak su saçların kepek ve dökülme problemi yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle durulama suyu ılık olmalıdır. Doğal saç fırçaları ile saçları taramak da saçlarda kırılma ve kopmalara engel olur. Saç yapınız ne olursa olsun parlamasının arttırmanın yolları vardır. Yumuşaklık ve parlaklık kazandıracak saç maskeleri kullanabilirsiniz. Bir takım saç bakım alışkanlıkları kazanmak yumuşak ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlar. Doğal maskeler bu konuda size yardımcı olabilir. işte yumuşak ve parlak saçlar için bakım önerileri;

YUMUŞACIK SAÇLAR İÇİN ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi tamamen doğal bir üründür ve saçlarda saç kremi görevi görürler. Saçlarınızın Ph seviyesini dengeler, saç tellerinizi netleştirir ve saçlarınızın yumuşacık olmasını sağlar.

-2-3 yemek kaşığı sirke ile 1 yemek kaşığı suyu karıştırın.

-Saçlarınıza sürün. Tarakla saçlarınıza eşit olarak yayılmasını sağlayın.

-Uzun saçlar için sirke miktarını arttırmalısınız.

-10 dakika sonra saçlarınızı ılık su ile yıkayın.

-Sirke saçlarınızda asla koku bırakmayacaktır.

AVAKODA İLE SAÇINIZ BAKIMA DOYACAK

Avakado saçları besleyen ve parlaklık katan doğal yağlara sahiptir. Kuru saçların onarılmasını ve nem ihyacını karşılar. Olgun bir avakado kullanmak karışımı saçlarınıza yayarken kolaylık sağlamaktadır.

-Saçlarınızı hafif ıslatın.

-Avakadoyu püre haline getirin.

-Tüm saçınıza eşit miktarda dağıtın.

-15 dakikanın ardından şampuanlayın ve durulayın.