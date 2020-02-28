Makyaj her kadının vazgeçilmezleri arasında her zaman ilk sıradadır. Görünümünü canlandırmak, daha güzel, zinde, bakımlı ve sağlıklı görünmek adına çoğu zaman makyaja ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Ancak hatalı makyaj görünümünüzün istemeden daha kötü olmasına neden olabilir. Peki, yuvarlak göz makyajı nasıl yapılır?

Özellikle göz makyajı yaparken çok sık hatalar yapıyor olabiliriz. Herkesin farklı bir göz yapısı olduğunu unutmamak ve göz şekline göre makyajın daha etkili bir görünüme kavuşacağını unutmamak gerekir. Cilt ve saç bakımı öncesi nasıl bir cilde sahip olmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyorsa aynı şey makyajda da geçerlidir. Göz şeklinize göre bir makyaj uyguladığınızda görünümünüzün aniden değişeceğini fark edebilirsiniz. Peki yuvarlak gözlere nasıl makyaj yapılır? İşte yuvarlak gözler için makyaj önerisi ve bazı ipuçları…

YUVARLAK GÖZLERE MAKYAJ TÜYOLARI

– Yuvarlak gözlere makyaj yaparken olabildiğince gözlerdeki yuvarlaklığı yumuşatmak gerekir. Bunun için gölgelendirmeleri gözün dış kısmına yaparak badem göz şekline yaklaştırılmalıdır.

– Yuvarlak gözlere makyaj yaparken göz kapağının kıvrımının daha belirgin olması sağlanır.

– Eyeliner kullanırsanız kuyruk kısmını uzatmanız gerekebilir.

– Yuvarlak gözlere rimel uygularken alt ve üst kirpikler dış ve uç kısımda olabildiğince belirginleştirilebilir.

– Göz çukuruna koyu renk far uygulanarak kaşa doğru paralel olacak şekilde uzatılır ve kaşın yay kısmına doğru renk arttırılabilir.

– Alt göz çizginize üst göz kapağınızdaki renkten daha hafif bir renk kullanarak daha yumuşak bir çizgi çizmeniz gerekebilir.