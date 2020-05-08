Kontürleme yüzünüzdeki en iyi özellikleri tanımlamanın, çarpıcı kontrast yaratmanın ve güzelliğinizi ön plana çıkarmanın hem kolay hem de hızlı bir yoludur. Yuvarlak yüze kontür uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yüz şeklinin daha oval görünmesini sağlamak ve yüzü kontürleme tekniği ile çerçevelemektir. Peki, yuvarlak yüze kontür nasıl yapılır?

Yüzünüzün yuvarlak görüntüsünü kaybederek daha ince ve uzun görünmesini istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu kontür tekniğidir. Aynı zaman da uygun bir göz ve dudak makyajı ile baştan sona mükemmel bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kontür uygulaması ile herkes doğal gölgeleri bronzlaştırıcıyla izleyerek yanaklarını, alnını ve çene çizgisini çerçeveleyebilir. Yüz şeklinizi tanımladıktan sonra yüz tipinize uygun kontürleme işlemi ile nispeten kolay ve çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte yuvarlak yüzü daha uzun ve ince bir yüz görünümüne kavuşturmayı sağlayacak kontürleme tekniği…

GÖZLERİNİ ORTAYA ÇIKAR

Yuvarlak yüzlerde en çok dikkat çeken bölge yanak ve çene kısmıdır. Bunu ortadan kaldırmak için dikkati yukarı kısma yani gözlere çekerek daha uyumlu bir görünüme sahip olabilirsiniz. Eyeliner ve kahve tonlarında makyaj ile gözlerinizi ortaya çıkarmanız mümkün.

YUVARLAK YÜZE KONTÜR NASIL YAPILIR?

Yüzünüzü daha uzun ve ince göstermek kontür tekniği ile oldukça kolaydır. Bunun için burun kenarlarına, elmacık kemiklerinin hemen üzerine, kaş kemiklerine ve çenenin en sivri noktasına aydınlatıcı uygulaman gerekir. Elmacık kemiklerinizin alt kısmına, alnın üst kısmına, çene kemiği ve şakaklara koyu kontürü fırça yardımı ile hafifçe dağıt.