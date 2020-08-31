Yüz dolgusu sonrası şişlik ne zaman geçer? Yüz dolgusu ne zaman oturur?

Yüz dolgusu sonrası şişlik ne zaman geçer? Yüz dolgusu ne zaman oturur?

Yüz dolgusu, ince çizgiler, kırışıklıkların giderilmesi ve yüzü yeniden şekillendirme, hacim kazandırma, dudak dolgunlaştırma ve burun şekillendirmede kullanılan cildin yenilenmesi ve kollajenin arttırılması işlemidir. Son günlerde birçok kişinin ilgisini çeken dolgu yöntemi ile hayalini kurduğunuz, genç, dinamik bir görünüme kavuşmanız mümkün. Bununla birlikte yüz dolgusu işlemi sonrası yüzde oluşan ödem ve şişliğin ne zaman geçeceği, dolgunun etkisinin ne zaman görüleceği en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve birçok kişi bu tip soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki yüz dolgusu sonrası şişlik ne zaman geçer? Yüz dolgusu ne zaman oturur? İşte yanıtları…

YÜZ DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri ile yüzde meydana gelen derin kırışıklıkların, çizgilerin, çökmelerin (yanak ve gözaltında), ciltte çukur bölgelerin doldurulması (sivilce ve yara izleri) gibi hatta bazen daha dolgun dudaklar için cilt altına uygulanan dolgu malzemeleridir. Dolgu enjeksiyonu yapılmadan önce çok sık olmamakla beraber lokal anestezi uygulanabilir. Cilt antiseptik ya da alkolle temizlendikten sonra ince uçlu enjektör ile dolgu malzemesi cilt altına yerleştirilerek kırışıkların doldurulması sağlanır.

DOLGU MALZEMELERİ YALNIZCA YÜZE Mİ UYGULANIR?

Dolgu malzemeleri genellikle dudak, burun gibi yüz bölgesinde kullanılan ancak vücudun diğer bölgelerinde (meme, kalça) şekillendirme veya büyütmek için de kullanılabilir. Ayrıca vücuttaki istenmeyen izlerin giderilmesinde (selülit izleri, sivilce izleri) uygulanan bir yöntemdir.

DOLGU SONRASI ENJEKTE EDİLEN MADDE HİSSEDİLİR Mİ?

Hyaluronik asit gibi vücut içerisinde eriyen dolgu maddeleri işlemin ardından deride hafif bir sertliğe neden olabilir ve birkaç gün sürebilir. Ancak genellikle uygulama sonrası dolgu maddesinin hissedilmemesi gerekir. Dolgu yaptıracak kişilerin mutlaka işinin ehli kişilerden yardım alması önerilir.

YÜZ DOLGUSU SONRASI ŞİŞLİK HEMEN İNER Mİ?

Cilde uygulanan dolgu işleminden sonra 48 saate kadar ödem ve şişlik görülebilir. Bu durum kalıcı değildir kısa sürede kendiliğinden şişlikler kaybolur. Şişliklerin inmesi ile birlikte dolgu sorunlu bölgeye yerleştiğinde daha doğal ve güzel bir görünüm ortaya çıkabilir.

GERÇEK SONUÇ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Yüz dolgusu yaptıranlar dolgunun ardından etkisini görmek için sabırsızlanabilir. Yüz dolgusu işleminden hemen sonra cildinizde bir değişiklik olduğunu fark edebilirsiniz fakat uygulamadan 1 hafta sonra dolgu maddesi yayılır ve daha estetik bir görünüme kavuşabilirsiniz. Dolgu maddesi 6-18 ay cildinizde kalabilir. Etkisini yitirdiğinde ise cildiniz eskiye oranla daha iyi bir görünümde olabilir.