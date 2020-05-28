Yüz hatları makyajla nasıl inceltilir?

Son günlerde birçok kişinin uyguladığı kontür makyajı günümüzde birçok kadının kusursuz görünmek için uyguladığı tekniklerin başında yer alıyor. Özellikle yuvarlak yüz tipine sahip kişiler için harika bir yöntem olan kontür tekniği ile yüzünüzü inceltebilir ve mükemmel bir makyaj deneyimi kazanabilir. Peki nasıl? İşte makyajla yüz inceltme tüyoları...

Konturleme sanatı ile yüzünüzde beğendiğiniz özelliklerinizi ortaya çıkarırken beğenmediğiniz özelliklerinizi gizlemeniz mümkün. Aynı zamanda yüz hatlarını inceltme tekniği ile son derece mükemmel bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu teknikle hem doğal bir görünüm yakalayabilir hem de benzersiz ve kusursuz bir makyaja sahip olabilirsiniz. Peki makyajla yüz hatları nasıl inceltilir? Yüz hatlarını inceltirken kontur tekniğini nasıl kullanmalıyız? İşte makyaj hileleri ile yüzünüzü daha küçük, zayıf ve ince göstermenin yolları…

YANAKLARI VURGULAYIN

Bunun için ihtiyacınız olan tek şey doğal cilt tonunuzdan biraz daha koyu bir toz, bronzer ya da fondöten ve cildinize sürmek için bir fırça.

Elmacık kemiğiniz boyunca bir çizgi çizin. Kulağınızdan ağzınızın köşesine kadar fırça yardımı ile karıştırarak sürün. Ardından fırçanızla tekrar vurgulayarak elmacık kemiklerinizin ortaya çıkmasını sağlayın.

BURUN

Doğal cilt tonunuzdan daha koyu bir toz kapatıcı ya da fondöteni küçük fırça ile burnunuzun her iki yanından ince bir çizgi çekin. Daha sonra karıştırmak için fırçanızı kullanın. Ardından kaşlarınızın arasından burnunuzun üstüne açık tonda bir pudra ile çizgi çekin ve fırçanızla karıştırın. Ayrıca ortaya çıkarmak istediğiniz alanları highlight tekniği ile belirginleştirebilirsiniz.

ÇENE ÇİZGİNİZİ KESKİNLEŞTİRİN

Aynı şekilde cilt renginizden bir ton koyu kapatıcı pudrayı çene çizginize sürün ve fırça ile karıştırıp hafifçe dağıtarak doğal bir görünüm kazanabilirsiniz. Bu kontür teknikleri ile yüzünüzü daha ince ve küçük göstermek oldukça kolay ve pratik.