Yüz kırışıklıkları nasıl giderilir? Bitkisel yağ önerileri…

Kadın ya da erkek herkeste oluşan kırışıklıklar, ince çizgiler halinde oluşur ve zamanla yerini daha belirgin ve derin izlere bırakır. Yüz kırışıklarına erkenden önlem almak cildin daha genç ve canlı görünmesine aynı zaman da cildin erkenden yaşlanmasını önler. Peki, yüz kırışıklıkları nasıl giderilir? İşte bitkisel yağ önerileri…

Yaş ilerledikçe ciltte kollajen ve elastin proteinleri azalmaya başlar. Bu nedenle cildiniz daha hassas ve hasara karşı daha dayanıksız hale gelir. Çevresel faktörler, stres, yaşam tarzı ve tüm toksinler yüzünüzde kırışıklıklar geliştirme olasılığını arttırabilir. 20-25 yaşlarda oluşmaya başlayan ince çizgiler için cilt bakımı rutini oluşturmak cildinizi kırışıklara karşı korumanıza ve cildinizin her zaman daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Kırışıklıklar yaşlanmanın doğal bir parçasıdır ve onlar için sürekli endişe duymak ruh sağlığınıza zarar verebilir. Bu nedenle cildinizi bazı zararlı etkilerden korumalı ve gereken özeni göstererek daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Aynı zaman da kırışıkların en büyük nedenlerinden biride cildin nem ihtiyacının yeterince karşılanmamasıdır. Bitkisel yağlar cildinizi nemlendirmek, korumak ve beslemek için en etkili yöntemdir. Peki hangi bitkisel yağlar yüz kırışıklıklarını önler? İşte yüzünüzdeki çizgilerin görünümünü azaltacak bitkisel yağ tavsiyeleri…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı doğal bir nemlendiricidir. Cildinize uyguladığınızda epiderminizdeki boşlukları doldurur ve cildinizin esnek ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı içeriğindeki E vitamini, çinko, folik asit, kalsiyum ve yüksek lif içeriğinden dolayı cildinizdeki kırışıklıkları azaltmaya ve meydana gelebilecek kırışıklıkların oluşmasını engellemeye yardımcı olur.