Yüz kuruluğuna ne iyi gelir? Doğal tarifler…

Pek çoğumuzun yaşadığı kuru cilt problemi bazı basit tedavi yöntemleri ile giderilebilirken ciddi boyutta kuru cilt problemi yaşayanların doktor tarafından muayene edilmesi gerekebilir. Yapılan fiziksel muayene sonrası ne zamandan beri kuru cilt sorunu yaşadığınızın ve nelerin bu kuruluğa sebep olduğu uzman kişiler tarafından saptanmalıdır. İşte yüz kuruluğunuza iyi gelecek doğal tarifler...

Genellikle kuru ciltler için nemlendirici kullanmak, uzun ve sıcak duşlardan ve banyolardan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri bu sorunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Nemli ve ışıl ışıl bir cilt yalnızca güzelliğiniz değil sağlık açısından da oldukça önemlidir.

Kışın soğuk hava ve rüzgar, yaz aylarında güneşe aşırı maruz kalma gibi dış etmenler, yorgunluk, stres ve uykusuzluk gibi problemler de ciltte kuruluğa neden olabilir. Genellikle kış aylarında artış gösteren cilt kuruluğu ciltte pul pul dökülme, gerilme ve çatlaklara neden olabilir. Ayrıca kimyasal içerikli ürünlerin fazla kullanımı ve yeterli miktarda su tüketilmemesi de kuruluk sorunun artmasına yol açabilir.

YÜZ KURULUĞUNA KARŞI DOĞAL TARİFLER

Düzenli olarak cildinizi nemlendirmek ve doğal ürünler kullanmak yüzünüzde oluşan kuruluğun giderilmesine yardımcı olabilir. Cilt kuruluğunuza sebep olan nedenlere karşı önlem almak ve cildin bakımını sağlamak yüz kuruluklarını kolayca ortadan kaldırabilir. Cildinizi neme doyuran bazı doğal tarifler cildinizin kuruluk sorununu ortadan kaldırabilir.

İşte o tarifler;

ALOE VERA JELİ: İyileştirme özelliği yüksek ve doğal bir bitkidir. Yalnızca Aloe vera yaprağından jelini çıkararak cildinize uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Kuruluk ve kaşıntı tedavisinde oldukça etkili olan Hindistancevizi yağı bu tip cilt sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı en etkili bitki yağlarından biridir.