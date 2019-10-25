Yüz masajı nasıl yapılır? Evde yaşlanma karşıtı yüz masajı…

Yüz masajı nasıl yapılır? Evde yaşlanma karşıtı yüz masajı…

Cilt zamanla elastikiyetini kaybederek çizgilerin oluşmasına neden olur. Çevresel faktörler, stres, beslenme alışkanlıkları gibi nedenlere bağlı olarak cilt gerginliğini kaybetmeye başlar. Yüz masajı tekniği, kan dolaşımını artırarak daha parlak ve genç bir cilt görünümü elde edilmesini sağlar. Peki, yüz masajı nasıl yapılır? Evde yaşlanma karşıtı yüz masajı yapmak isteyenlere tüyolar...

Cilt dokusu esnektir, zamanla yıpranır ve izler daha belirginleşmeye başlar. Güzellik salonlarında yapılan uygulamalar hem pahalıdır hem de süreklilik ister. Cildin güzelliğini korumak için sağlıklı yaşamak her şeyin başında gelebilir. 30'lu yaşlardan sonra göz çevresinde, dudak ve alın çevresindeki kırışıklıklar zamanla artmaya başlar. Bu nedenle erkenden önlem almak ve bakımını yapmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Düzenli yapılan yüz masajı gözle görülür bir fark yaratabilir. Yüz masajları ayrıca cildin uyarılarak toparlanmasına sıkılaştırılmasına ve kırışıklığın görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda yüz masajı sizi stresten uzaklaştırır sizin huzurlu ve rahat hissetmenizi sağlayabilir. Sabah ve akşam günde 2 defa yüz masajı ile yıllara meydan okuyabilirsiniz. Öyleyse evde yaşlanma karşıtı yüz masajı nasıl yapılır? İşte yanıtı…

AYDINLATICI YÜZ MASAJI

1.Temiz bir cilt ile başlamalısınız. Masaj öncesi yüz yıkama rutini oluşturabilirsiniz. Cildinizi bir temizleyici ile kirden arındırın ve yüzünüzü nazikçe kurulayın.

2.Cildinize bitkisel yağ sürerek parmaklarınızla masaj yapmayı kolaylaştırın ve masaj sonrası cildinizin parlak ve pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz.

Kuru cilt tipi için badem veya argan yağı

Orta yağlı ciltler için jojoba yağı veya hint yağı kullanabilirsiniz.

Yağ kullanmak yerine nemlendirici de tercih edebilirsiniz.

3.YÜZ BÖLGESİYLE MASAJA BAŞLA: Öncelikle dairesel hareketlerle çenenizin kenarlarını, ağız bölgesinin yan kısımlarını ve elmacık kemiklerinin üzerinde masaj yapın. Masajı uygularken mutlaka cildinizi yukarı doğru itin ve asla aşağıya doğru sürüklemeyin çünkü bu aksine sarkmalara neden olabilir. Bir dakika boyunca masajınıza devam edin.

4.ALNINA MASAJ YAP: Alnını yuvarlak hareketlerle dört parmağın ile nazikçe masaj yap. Aynı şekilde göz kenarlarına da masaj yapmayı ihmal etme. 1 dakika boyunca masajına devam et.

5.GÖZ ÇEVRESİNE MASAJ YAPIN: Parmaklarınızı göz kapaklarınıza yerleştirin ve dışa doğru kaydırın. Yavaşça gözaltlarınızı dışa doğru kaydırın ve iç köşelerde durun. Burun kenarları ve kaş çizgileri boyunca devam edin. Bir dakika buyunca hareketi devam ettirin.