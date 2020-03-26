Yüz şekline göre kaş modeli nasıl olmalı?

Yüz şekline göre kaş modeli nasıl olmalı?

Kaşların şekli ve yapısı ifadenizi belirleyen en önemli unsurdur. Yüz yapınıza uygun kaş modeline sahip olmak sizin için iyi bir avantajdır ancak yüz yapınızla uyumsuz kaşlar, sizi olduğunuzdan daha yaşlı, ifadenizde olumsuz etkiler ya da doğallıktan tamamen uzaklaşmanıza neden olabilir. İşte yüz şeklinize göre kaş modelinizi belirlemenize yardımcı olacak haberimiz...

Yüz şekliniz saç ve kaşlarınızı şekillendirmek için size her zaman doğru yolu gösterir. Dolayısıyla kaş şeklinizde yaptığınız küçük değişimler görünüşünüzü olumlu yönde etkiler. Her kadın bazen kaşlarının daha dolgun olmasını ister ve onlara biraz zaman tanır ancak dökülen kaşlarınızın dolmasını beklerken görüntünüzün de ne kadar değiştiğine çoğu zaman hepiniz şahit olmuşsunuzdur.

Görünümünüzü bir anda değiştiren kaşlarınızı, yüz yapınıza uyumlu olacak şekilde şekillendirdiğinizde sonuç daha da mükemmel boyutlara ulaşır. Kaşlarınızın yüz yapınıza uygun bir tasarıma sahip olması için iki göz arasındaki mesafe, göz kapağının yapısı, kaş ve gözler arasındaki boyut, kaşların seyrekliği ya da kalınlığı kaşlarınızı doğru şekillendirmeniz için size bazı ipuçları verir. Öyleyse yüz şekliniz için ideal kaş modeli nasıl olmalıdır? İşte yüz şekline göre kaş modelleri…

YÜZ YAPINIZA UYGUN KAŞ ŞEKİLLERİ

KARE YÜZ ŞEKLİNE UYGUN KAŞ MODELİ

Kare yüz şekli keskin ve sert bir ifadeye bürünmenize neden olur. Bu sert ve keskin bir ifadeye son vermek için yuvarlak ve kavisli kaşları tercih etmeniz gerekir.

UZUN YÜZ ŞEKLİNE UYGUN KAŞ MODELİ

Uzun bir yüz yapısına sahipseniz yüzünüzdeki uzunluğu dengelemeniz gerekir. Yüzünüzle daha uyumlu ve simetrik kaşlar yüzünüzün uzunluğunu kesmenize yardımcı olur. Kavisli kaşları tercih etmek yüzünüzün daha da uzun görünmesine neden olacağından kavissiz ve düz kaşlar sizin için en uygun kaş modelleridir.