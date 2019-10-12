Yüz temizleyici maske nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Düzenli olarak yapacağımız yüz temizleme işlemi cildimizden bakterilerin temizlenmesine, sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm kazanmasına neden olur. Cilt temizleme uygulamaları denince akla maskeler, peeling ve bakım işlemleri gelmektedir. Peki yüz temizleyici maske nasıl yapılır?

Sağlıklı bir cilde kavuşmak için gerekli olan en önemli kural iyi yapılmış cilt temizleme işlemidir. Cilde faydalı olan bu işlemlerin aşırıya kaçmadan yapılması ciltte oluşabilecek bazı sorunları ortadan kaldırabilir. Bu tür uygulamaların sık yapılması cilt de kızarıklık ve tahrişe yol açabilir. Yapacağımız yüz temizleme işlemlerini ölçülü yapmak cilde faydasını sağlayacaktır. Cilt çevrenin olumsuz faktörlerini, kiri, yağı içine hapseder. Tıkalı gözenekler siyah nokta ve sivilcelere zemin hazırlar ve bu durum kötü bir görünüme sebebiyet verir.

CİLT TEMİZLİĞİNİ KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

CİLDİNİZİ SIK SIK YIKAMAYIN

Cildinizi sürekli temizleyici ürünlerle yıkamayın. Cildi sürekli yıkamak cilt de tahrişe ve kuruluğa sebep olabilir. Cildin sabah ve akşam temizlemek yeterli olacaktır.

ILIK SU İLE YIKAYIN

Cildinizi ılık su ile yıkamak cildin rahatlamasına neden olur. Aşırı sıcak veya soğuk su cildin yıpranmasına, kurumasına ve renk değişikliklerine neden olabilir. Cildinizi uyguladığınız herhangi temizleyici ürün sonrası bol su ile durulamaya çalışın.

NEMLENDİRİN

Cildi temizleme veya maske sonrası mutlaka nemlendirin. Böylelikle açılan gözenekler nemlendirici ile neme doyarak kuruluk hissi ortadan kalkacaktır.

SINIRLI PEELİNG YAPIN

Cildinizi ölü derilerden arındırarak yapılan soyma işlemleri etkili temizleme işlemlerindedir. Ancak haftada ikiden fazla peeling uygulamak cildi yıpratarak daha kötü bir görünüm kazanmasına neden olabilir.

DOĞALLIKTAN YANA OLUN

Yapılan maske ve peeling seçimlerinizin doğal malzemelerden bir araya gelmesi cilt için daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

CİLT TEMİZLEME MASKESİ TARİFLERİ

BAL VE BADEM MASKESİ

Malzemeler;

Bir çorba kaşığı bal

İki adet badem

Bir çay kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Bademleri havanda ezin içine bal ve limon suyunu ekleyin. Masaj yapar gibi yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Yaklaşık 15 dakika sonra ılık su ile durulayın.

BAL, MUZ, ZENCEFİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

Yarım muz

İki yemek kaşığı bal

Yarım yemek kaşığı toz zencefil

Yapılışı;

Tüm malzemeleri temiz bir kapta karıştırın. İnce bir şerit halinde cildinize sürün yarım saat cildinizde bekletin.