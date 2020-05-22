Yüz yogası göz çevresine nasıl yapılır?

Yüz yogası göz çevresine nasıl yapılır?

Kaz ayakları, sarkan göz kapakları ve göz altı torbaları birçok kadının en yaygın göz çevresi şikayetleridir. Göz çevrenizdeki kırışıklıklardan kurtulmak için botoks uygulamaları ve pahalı kremleri bir kenara atın ve göz yogasını deneyin. İşte adım adım göz çevresi yogası...

Göz yogası ile göz çevrenizi aydınlatın ve kırışıklıkların görünümünü azaltın. Göz çevresi hassas bir dokuya sahip olduğu için yaşlanmanın ilk belirtileri bu bölgede başlar. Çevresel faktörler, genler, yaşam koşulları yaşlanma belirtileri kırışıklıkları etkileyen nedenlerdir. Yaşlanma karşıtı pahalı krem ve serumlar bazen istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Uygulamanız gereken diğer bir yöntem ise yoga tekniğidir.

Göz çevrenize yoga tekniği uyguladığınızda kan dolaşımını arttırarak, daha fazla oksijenin cilde hapsolmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede göz çevrenizdeki kırışıklıkları giderebilir, daha aydınlık ve canlı göz çevresine sahip olabilirsiniz. Öyleyse göz çevresine yüz yogası nasıl yapılır? İşte göz çevrenizdeki problemleri ortada kaldırmaya yardımcı olan bazı egzersizler…

SARKIK GÖZ KAPAKLARI, KAZ AYAĞI KIRIŞIKLIKLARI, GÖZALTI TORBALARI VE ŞİŞLİKLER İÇİN ETKİLİ GÖZ YOGASI

ADIM 1: Her iki orta parmağınızı kaşlarınızın iç köşesine bastırın. Ardından işaret parmaklarıyla kaşların dış köşelerine baskı uygulayın.

ADIM 2: İşaret ve orta parmağınızı göz ve kaş bitiminize yerleştirin ve hafifçe bastırarak göz çevrenizin rahatlamasını sağlayın.

ADIM 3: Gözlerinizin çevresine parmak uçlarınızla C şekli oluşturun ve hafifçe bastırın. Alnınızı serbest bırakın ve gözlerinizin açabildiğiniz kadar açın.

ADIM 4: Parmaklarınızla kaşlarınızın başlangıç ve bitiş noktalarında V harfi oluşturun, bastırarak çekin ve gözlerinizi kısabildiğiniz kadar kısın.