Yoganın vücudu dinlendirme ve esnetme gibi özelliklerinin olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Yoga ile vücut belli pozisyonlara girerek doğru nefes alış tekniği ile vücudun koordine edilmesi teşvik edilir. Yüz yogası da diğer yoga türleri gibi kaslarda sıkılaşmayı ve yenilenmeyi sağlar. Yüz yogası nasıl yapılır? İşte yüz yogası teknikleri…

Zamanla esnekliğini yitiren yüz daha çökük ve kırışmış bir görünüm sergileyebilir. Yüz için kullanılan çeşitli botoks işlemleri günümüzde en yeni teknolojilerle uygulanır olsa bile yanlış yapılan botokslar cildin elastikiyetini kaybetmesine yüzde daha kötü bir görünüm sergilemesine neden olur.

YÜZ YOGASI NASIL YAPILIR? YÜZ YOGASI TEKNİKLERİ…

Yüz yogası en başta doğal bir uygulama olmasının yanı sıra hem kolay hem de etkili bir yöntemdir. Tıpkı vücudumuzdaki kaslarımız çalıştıkça güçleniyor ve sıkılaşıyorsa yüz kaslarımızda aynı şekilde bu teknikle sıkılaşarak daha genç ve dinamik görünüm kazanmamızı sağlar. İşte yüz yogası teknikleri…

YÜZ YOGASI TEKNİĞİ 1

Ağzınızı kapatın ve dudaklarınızı üstüne bastırarak üstdudağın altından üfleyin. 1'den 10'a kadar sayın. Havayı ağzınızdan sağa alın ve 10'a kadar sayın sonra havayı sola alın ve tekrar 10'a kadar sayın ve bekleyin. Bu işlemi bir yanaktan diğer yanağa geçirin ortalama 10-15 kez yapın. Bu egzersizle ağız kenarındaki kaslar, elmacık kemiği kasını çalıştırır.

YÜZ YOGASI TEKNİĞİ 2

Yüzük ve serçe parmaklarınızı burnunuzun iki yanına alın. Hafif basınçlarla 10 saniye bastırarak nefesinizi verin ve 15 tekrar yapın. İşaret parmağınızı kaşlarınızın iki yanına yerleştirin. Başparmaklarınız ağzınızın yan kısımlarında bulunmalı. Parmakları iki ayrı yöne çekerek nefes alın. Hafif basınç uygulayarak gergin kalmasını sağlayın. Yaklaşık 10 saniye bu şekilde durun ve bırakın. Bu hareketle alnınızın ve göz çevrenizin gerildiğini fark edeceksiniz.

YÜZ YOGASI TEKNİĞİ 3

Gülen balık adı verilen bu egzersiz hem kolay hem de herkes tarafından bilinen bir tekniktir. Yanaklarınızı içinize çekin. Dudaklarınızla birlikte balık yüzü yapmaya çalışırken gülümsemeye çalışın. Yaklaşık 10 saniye böyle kalın ve bu hareketi 5 kez yapabilirsiniz.