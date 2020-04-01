Yüzde neden tüylenme artar? Yüzde tüylenme nasıl tedavi edilir?

Yüzde ya da vücutta artan tüylenme sorunu pek çok kadının en büyük problemlerinden biridir. Tüm kadınların yüzünde ve vücudunda tüyler bulunur ancak bu tüyler hem çok ince hem de açık renklidir. Tüylerin daha sert ve gür çıkmasına neden olan androjen hormonu bazı kadınlarda baskın olduğundan vücutta aşırıya kaçan tüylenme problemi baş gösterebilir. İşte tüylenme tedavisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Kadınların yüzünde ya da vücudunda aşırı ve istenmeyen tüylenme hirsutizm olarak adlandırılır. Genellikle yüzde, kollarda, sırtta veya göğüslerde oluşan aşırı tüylenme problemi hirsutizmin büyüme paterni virilizasyon ile ilişkilidir ve bu tüyler sert ve sık olduğundan dolayı dışarıdan kolaylıkla fark edilebilir. Bu duruma sahip kadınların erkeklik hormonunun genellikle daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

KADINLARIN AŞIRI DERECEDE TÜYLENME NEDENLERİ NELERDİR?

Kadınlar, testosteron da dahil olmak üzere olması gerekenden daha yüksek androjen seviyeleri nedeniyle yüzde ve vücutta aşırı tüylenme sorunu gelişebilir. Kadınların tümü bir miktar androjen üretse de bu durum bazı kadınlarda daha fazla görülebilir ve bu nedenle kadınlarda erkek tipi tüylenme sorunu meydana gelir.

BAZI HASTALIKLAR SONUCU VÜCUDUNUZDA İSTENMEYEN TÜYLERDE ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

Hormonal dengesizliklerin yanı sıra bazı hastalıklar da kadınlarda aşırı tüylenmelere neden olur.

-Polikistik over sendromu

-Böbreküstü bezi hastalıkları

-Hipofiz bezi hastalıkları

-Yumurta tümörü veya kistleri

AŞIRI TÜYLENME SORUNU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yapılan testler sonucu saptanan probleme yönelik tedavi edilmesi gerekir. Hastanın polikistik over sendromu sorunu var ise ilaç ve diyet ile tedaviye başlanır. Eğer prolaktin salgılayan tümör varsa bunu ortadan kaldırmak için medikal ya da cerrahi tedavi şekli uygulanabilir. Aynı zaman da bazı mekanik tedaviler ile de istenmeyen tüyler sorun olmaktan çıkabiliyor. Başta lazer epilasyon tekniği ile kıl kökleri tahrip edilerek rahatsız edici tüylerden kalıcı bir şekilde kurtulmanız mümkün.