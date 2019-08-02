Hemen hemen herkesin yüzünde oluşan bazı izler geçmez ve kalıcı olabilir. Yüz çevresinde oluşan sulu yaralar da tıpkı bu şekilde ciltte hasar bırakabilir. Estetik olmayan bu görüntüden özelikle genç kızlar asla hoşnut olmayacaktır. Peki yüzdeki çıkan sulu yaralar nasıl geçer?

Bazen sivilce ve çıban gibi cilt sorunlarının oluşması ile sulu yaralar çıkarken bazen de bir takım hastalıklardan ötürü ciltte bu tarz problemler yaşanabilir. Ciltte oluşan sulu yaralar beslenme hatalarından da kaynaklanabileceği gibi sürekli elle oynanması yaraların büyümesine ve çoğalmasına neden olabilir. Yüzdeki sulu yara problemlerini ortadan kaldırmak için öncelikle altta yatan sebep araştırılmalı ve bu şeklide yok olması sağlanmalıdır. Herhangi bir deri hastalığı sorunu varsa uzman bir dermotoloğun görmesi bu yaraların cildinizde oluşmamasını ve tamamen yok olmasını sağlayabilir. Doktorun reçete edeceği kremler güçlü etkilere sahiptir ve cildinize yeterli miktarda uygulayarak sulu yara problemlerinizi ortadan kaldıracaktır.

YÜZDEKİ SULU YARALAR NASIL GEÇER?

Eğer cildinizde sulu yaralar var ise güneş ışınlarından mutlaka korunmanız gerebilir. Güneşe çıkmadan önce yüksek korumalı güneş kremi kullanabilirsiniz. Ayrıca yüzünüzdeki bu sulu yaralara asla müdahale etmemek gerekir. Makyaj sonrası bu ciltler daha feci bir görünüme sebep olurken gözeneklerin tamamen tıkanması sonucu leke olma ihtimali artar. Eğer yüzünüzdeki sulu yaralar sonuç olarak cildinizde izler bıraktıysa lazer tedavisi ile bu izlerden kurtulabileceğiniz gibi evde doğal malzemelerle sulu yaralarınızın geçmesini sağlayabilirsiniz işte o tarifler….

LİMON

Limon yüksek miktarda c vitamini içerir ve bakterilerin temizlenmesi ve gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Cildinizdeki yara olan bölgelerin hijyenine özen göstermelisiniz. Limon ağartıcı özelliğinden dolayı yara izlerinin rengini açarak yok olmasını sağlar.

Bir çay kaşığı limon suyunu pamuğa damlatarak izlerin üzerine sürün. Bu uygulamayı günde iki defa bir ay boyunca her gün uygulamalısınız. Düzenli kullanımda yaraları ve izlerini hafifletecektir.

SOĞAN

Yaraların veya izlerin üzerine soğan özünü masaj yapar gibi ovarak sürülmelidir. Etkili bir sonuç almak istiyorsanız bu uygulamayı her gün bir ay boyunca uygulamanız gerekir. Bu tarz maskeler uygularken dikkat etmeniz gerek konu cildinizin nasıl tepki verdiğidir. Eğer cildiniz yanıyor ve kızarıyorsa farklı uygulamalar deneyebilirsiniz. Soğanla yapılan bu uygulamada hassas ciltlerde farklı reaksiyonlar gösterebilir.