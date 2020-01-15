Yüzdeki küçük beyaz noktalar neden olur? Yüzdeki beyaz kabarcıklar nasıl geçer?

Yüzdeki küçük beyaz noktalar neden olur? Yüzdeki beyaz kabarcıklar nasıl geçer?

Pek çok kişinin hayatının bir döneminde yüzündeki beyaz noktalar oluşabilir. Etkilenen bölgeler başta göz çevresi olmak üzere göğüs ve kollarda da görülebilir. Bu beyaz ve sert noktalar her aynaya baktığınızda rahatsızlık hissi verebilir. Peki, yüzdeki küçük beyaz noktalar neden olur? Yüzdeki beyaz kabarcıklar nasıl geçer?

Milialar içi keratinle dolu küçük beyaz şişliklerdir. Derinin üst kısmında bulunan bir protein olan keratin ve diğer ölü cilt hücrelerinin bileşenleri, cilt yüzeyinin altına sıkıştığında gelişebilirler. Milia kadın, erkek ve çocuk hemen hemen herkeste görülebilir. Küçük bebeklerde bile sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Miliaların oluşma sebepleri tahriş edici yüz kremleri, güneşe fazla maruz kalmak, kimyasal içerikli ürünleri sık sık kullanılmasıyla cildin tıkanması gibi sonuçlara bağlı olarak gelişebilirler.

MİLİALAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Milia genellikle birkaç hafta içinde tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşirler. Dermatologlar ciltte oluşan bu beyaz kabarcıkların sıkılmamasını önerirler. Cildin ölü derilerden arındırılması, iyi bir güneş kremi kullanımı yetişkinler için tavsiye edilebilir. Aynı zamanda evinizde doğal bir tedavi ile de küçük beyaz kabarcıkların görünümünü önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Yüzünüzde oluşan bu beyaz noktalar uzun zamandır iyileşmiyorsa cildinize zarar vermeden onlardan kurtulmanın yollarını evinizde bulabilirsiniz.

İşte bu küçük kistleri yok edecek bazı öneriler;

-Öncelikle cildinizin ve göz çevrenizin hijyeni son derece önemlidir.

-Bir küçük boy patatesi haşlayın ve ezerek püre haline getirin. Hazırlamış olduğunuz püreyi kabarcıkların üzerine uygulayın ve 10 dakika sonra durulayın.

-Papatya çayı bu bezelerin yumuşaması ve kaybolmasını sağlayacaktır. Papatya çayını demleyin ve ardından cildinize tıpkı tonik uygular gibi pamuğa damlatarak cildinizi temizleyin. Haftada 2-3 kere tekrar edebilirsiniz.