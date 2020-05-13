Siğillere HPV (insan papilloma) virüsleri olarak adlandırılan bazı virüslerden meydana gelen oluşumlardır. Genellikle yüzde, ellerde ve ayaklarda görülen siğiller bazen genital bölgede de oluşabilirler. Peki, yüzdeki siğil nasıl tedavi edilir

Siğiller HPV virüsünden kaynaklanan ciltte oluşan küçük kabarcıklardır. Genel olarak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde sağlığı olumsuz etkileyebilirler. Deri yapısının bozulmasıyla meydana gelen bu siğiller çocuklarda da oluşabilirler. Ellerde ve ayaklarda oluşan siğiller çoğu zaman tehlike sınırını aşmazlar ancak bulaşıcı olabilirler.

SİĞİL OLUŞUMUNU TETİKLEYEN NEDENLER

-Siğillerin oluşmasının en büyük nedeni güçsüz bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde siğil oluşma riski yüksektir.

-Havuz, sauna, jakuzi gibi ortak alanların kullanımı

-Sağlıksız beslenme ve stres siğil oluşumuna neden olur.

-Tırnak yeme alışkanlıkları

-Cinsel temas ile bulaşabilirler.

-Hijyen eksikliği olan kuaför ve güzellik salonları siğilin bulaşma riskini arttırmaktadır.

GENİTAL BÖLGEDE OLUŞAN SİĞİLLERE DİKKAT

Genital siğiller diğer siğillere göre daha bulaşıcıdırlar. Bulaştıktan sonra kuluçka döneminden dolayı belirti vermesi aylar sürebilir. Genellikle cinsel ilişki yolu ile bulaşan bu kabarcıklar farklı renk ve boyutlarda görülürler.

SİĞİL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Siğillerin oluşmasını engellemek için en iyi yöntem bağışıklık sitemini güçlendirici vitamin ve minerallerden destek almaktır. A, C, D vitamin takviyeleri ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Doktorunuz önerdiği kremlerde oldukça etkili sonuçlar sağlar.

Cildin her alanında meydana gelen bu kötü görünümlü kabarcıklar yüz ve boyun bölgelerinde oluştuğunda daha da rahatsız edici ve estetik kayıplara neden olurlar. Yüzdeki siğilleri tedavi etmeniz içi bir diğer seçenek ise evde bulunan malzemelerle uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerdir. İşte yüzdeki siğiller için doğal tedavi yöntemi…

SİĞİLLERE BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMİ

YOĞURT VE ASPİRİN

MALZEMELER

2 yemek kaşığı yoğurt

3 adet aspirin

YAPILIŞI

Aspirinleri toz haline getirin ve 2 yemek kaşığı yoğurtla karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı yüzünüze sürün ve 30 dakika bekleyin. Daha sonra sıcak su ile yıkayın.

SİĞİLLERE LİMON VE SARIMSAK

MALZEMELER

15 ml limon

2 diş sarımsak

YAPILIŞI

Sarımsakları ezin ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Yüzünüz ve boynunuzdaki siğillere uyguladıktan sonra 45 dk. bekleyin ve ardından yıkayın. Siğilleriniz geçene kadar her gün düzenli olarak kullanın.