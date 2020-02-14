Diğer bölgelere göre yüzde çıkan tüyler başkaları tarafından daha çabuk fark edilir ve oldukça rahatsızlık hissi verir. Kadınların yüzünde oluşan tüylenmeler görsel olarak hoş durmamasının yanı sıra kadınsı duygularının zedelenmesine neden olabilir. Peki, yüzdeki tüyler doğal yollarla dökülür mü?

Her yaşta kadının yüzünde oluşan tüylenmeler bazı hormonal sorunlardan dolayı kaynaklanabilir. Hormonların aşırı derecede salgılanmasının yanı sıra alınan bazı ilaçlar kadınların yüzünde aşırı tüylenmeye neden olabilir.

Bunların yanı sıra yüzdeki tüylenmenin birçok nedeni olabilir, onlardan bazıları ise şunlardır;

– Genetik yatkınlık nedeni ile yüzünüzde tüylenmeler meydana gelebilir.

-Özellikle uzun süreli kortizon ve bu tip ilaçları kullanan kişilerin yüzünde istenmeyen tüyler oluşur ve çok çabuk uzar.

– Strese aşırı maruz kalmak hormonal değişimler yaşanmasına neden olur ve tüylenme sorunu sık sık görülebilir.

– Menopoz döneminde erkeklik hormonunda artış olduğundan dolayı tüylenme sorunu ile karşılaşılabilir.

Ağda, cımbız kadınların güzellik sırlarından biri olabilir ancak yüzdeki tüylere uygulanan bu tip müdahaleler daha çok kıllanmaya ve hassas olan cilt yüzeyinin tahriş olmasına neden olabilir. Özellikle hassas olan yüz bölgesindeki tüylenmelerden epilasyon yaptırarak kurtulabilirsiniz. ancak doğal çözümler ile istenmeyen tüylerden de kurtulmanız mümkün. Peki yüzdeki tüylere doğal çözümler nelerdir? İşte yüzdeki tüylerden kurtulmak için ev yapımı çözüm önerileri ve bazı ipuçları…

ZERDEÇAL KÜRÜ TARİFİ

Malzemeler;

2 çorba kaşığı zerdeçal

Biraz süt

Yapılışı;

Zerdeçalın üzerine bir miktar süt ilave ederek macun kıvamı almasını sağlayın. Yüzünüzde tüylenme sorunu olan bölgelerinize sürün. Cildinizi diğer kısımlarına sürmenizin hiçbir sakıncası yoktur ve diğer bölgelerinize de sürebilirsiniz. 10-15 dakika sonra cildinizde bekletin ve yıkayın. Haftada bir kere mutlaka uygulamanız gerekir.

SOĞAN KÜRÜ TARİFİ

Malzemeler;

2 orta boy soğan

10-12 adet fesleğen yaprağı

Yapılışı;

Soğanın içerisindeki şeffaf zarları çıkarın ve fesleğen yaprakları ile birlikte rondodan geçirin. Elde ettiğiniz macunu istenmeye tüylerinize sürün ve 20-25 dakika sonra ılık su ile durulayın. 1 ay boyunca haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz.