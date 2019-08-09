Yüzdeki yağ bezeleri için cilt maskesi nasıl yapılır?

Yüzdeki yağ bezeleri için cilt maskesi nasıl yapılır?

Yağ bezeleri yaşanacak herhangi bir tehlike nedeni olmamakla birlikte iyi huylu kistler olarak bilinmektedir. Yüz bölgesinde oluşabilen yağ bezeleri vücudun her bölgesinde oluşmaktadır. Bu bezeler genellikle 15-20’li yaşlardan sonra çıkmaktadır. Peki yüzdeki yağ bezeleri için cilt maskesi nasıl yapılır?

Estetik açıdan hoş görünmeyen bu bezeler makyajla kapandığında daha kötü bir görünüm kazanabilir. Göz çevresinde oluşan yağ bezeleri sarı renklerde görülmektedir. Bu bezelerin oluşma sebepleri yapısal olabileceği gibi yoğun kapatıcı ve kremlerin kullanılması da bezelerin oluşmasına neden olabilir. Göz kapaklarında oluşan yağ bezeleri ise genellikle yapısal olarak meydana gelmektedir.

YAĞ BEZESİ SAĞLIK SORUNU BELRTİSİ Mİ?

Deride düzensiz sınırların izlendiği kabarık sarımsı şekildeki oluşumlar Muir-Tore sendromu olarak bilinen kalın bağırsak kanserinin eşlik ettiği bir tabloya rastlanılabilir. Bu durumda biyopsi sonucu tanı koymak mümkün olacaktır.

YAĞ BEZESİ SIKMAK TEHLİKELİ Mİ?

Yağ bezelerini sıkmak cildin tahriş olmasına neden olurken aynı zamanda kurtarıcı bir çözüm olmayacaktır. Yağ bezesine sürekli el teması ile dokunmak ve sıkmaya çalışmak enfeksiyon oluşmasına neden olabilir.

YÜZDEKİ YAĞ BEZELERİ İÇİN CİLT MASKESİ TARİFLERİ

Yüzdeki yağ bezeleri nasıl geçer diye düşünüyorsanız cilt maskelerinden faydalanabilirsiniz. İşte yağ bezeleri için uygulayabileceğiniz doğal maskeler

LİMON BAL VE ŞEKER MASKESİ

Yapılışı;

Limonu yarıya bölün

Parçalardan birinin üzerine bal ile kaplayın

Daha sonra üzerine şeker dökün

Hazırladığınız ballı ve şekerli limonu yağ bezelerinizin üzerine dairesel hareketlerle masaj yapar gibi uygulayın.

TARÇIN VE YULAF UNU MASKESİ

Yapılışı;

Bir çay kaşığı yulaf unu ile bir çay kaşığı tarçın tozunu karıştırın.

Bir miktar sıcak su ekleyin ve kıvam almasını sağlayın

Karışımı temiz cildinize yıkanmış parmaklarınızla sürün. Ortalama bir dakika ovduktan sonra yüzünüzü soğuk su ile durulayın. Bu uygulamayı ayda iki defadan fazla uygulamamanız gerekir.