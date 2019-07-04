Yüzyıllar öncesine uzanan güzellik sırları

Yüzyıllardır kadınlar güzel ve bakımlı görünmek, güzelliklerini korumak için farklı yöntemlerden yararlanıyor. Kozmetik dünyasının mucizelerinin henüz ortaya çıkmadığı, o eski çağlarda kadınların imdadına doğa yetişiyordu. Kadınlar bakım için bitkilerden, kayalardan, yağlardan, topraktan faydalanıyordu. Bu konudaki en iddialı medeniyetlerden biri Eski Mısır'dı. Güzelliğiyle bilinen Nefertiti, Roma İmparatoru Jül Sezar'ı kendisine aşık eden Kleopatra, Mısır topraklarında yaşadı. Nefertiti'nin yağların gücünden faydalandığı, Kleopatra'nın ise güzel bir cilt için yüzünü eşek sütü sabunuyla yıkadığı, inek sütüyle ise süt banyosu yaptığı biliniyor. Yine Kleopatra'nın cildini ölü derilerden arındırmak için kumdan faydalandığı, yumurta akı ve kille maske yaptığı da farklı kaynaklarda karşımıza çıkıyor.

PEELING İÇİN DENİZ TUZU, KIRIŞIKLIK İÇİN ÇİÇEK SUYU

Antik Çin'de kadınlar sivilce problemiyle başa çıkmak için maş fasulyesini kullanıyordu. Ezerek macun haline getirdikleri fasulyeyi maske gibi uyguluyorlardı. Parlak bir cilt için ise nane yapraklarından faydalanıyorlardı. Japonlar ise deniz tuzuyla peeling yaparken, Güney Asya'daki kadınlar ise cildini Hindistan cevizi yağıyla nemlendiriyordu. Rönesans döneminde cildi iyice temizleyip beyazlatmak isteyen kadınlar, farklı otlar, yağ, çiçek suları, kafur gibi birçok maddeyi karıştırarak elde ettikleri ürün peeling gibi kullanıyordu. Ciltteki kırışıklıkları gidermek için ise süsen veya nilüfer çiçeğinin suyunu çıkarıp sabah-akşam yüzlerini bu suyla yıkıyorlar, lekeler için mürekkep balığı kılçığı içeren bir karışımdan faydalanıyorlardı. Osmanlı haremindeki kadınlar ise kil maskesi yapıyor, gül suyuyla ciltlerini temizliyorlardı.

Aradan geçen yıllarda güzellik anlayışı değişse de kadınların bakımlı, güzel, diri bir cilde sahip olma arzusu hiç değişmedi. İşte tam da bu nedenle İsveç menşeli güzellik teknolojisi markası Foreo, eski çağlardan günümüze hala geçerliliğini koruyan cilt bakım ritüellerini paylaştı.

İLK ADIM DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Güzel bir cildin temelinde temiz olması yatıyor. Cildi her gün sabah-akşam derinlemesine temizlemek, haftada bir kez peeling yaparak ölü derilerden arındırmak bakımın en önemli adımını oluşturuyor. Temizlik aşamasında cildinize uygun bir temizleme jeli, köpük ya da sabundan faydalanabilirsiniz.

Cildinizi temizledikten sonra Osmanlı kadınlarının da vazgeçilmezi olan gül suyundan faydalanabilirsiniz. Yüzünüzü gül suyuyla silmek ferahlık ve nem sağlarken aynı zamanda peeling sonrası uygulandığında kızarıklık, gerginlik gibi olsa sorunların önüne geçmenize yardımcı oluyor.

HAFTADA BİR KEZ KİL MASKESİ

Mineral ve vitaminlerden zengin bir içeriğe deniz tuzunu haftada bir ya da iki kez peeling olarak kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var: Tuzu direkt olarak yüzünüze uygulamamak! Çünkü tuzun yapısı gereği sert parçalar özellikle hassas ve derinin ince olduğu bölgelere zarar verebilir, tahrişe neden olabilir. Bu nedenle deniz tuzunu önce bir havanda biraz incelttikten sonra içine zeytinyağı ve birkaç damla kayısı yağı ekleyerek karıştırın. Bu karışımı yüzünüze dairesel hareketlerle, çok bastırmadan uygulayın. Ardından da yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Yine haftada bir kez kille maske yapabilirsiniz. Antik çağlardan bu yana kullanılan kil, cildin toksinlerden arınmasına, sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Yağ dengelenmesini sağladığı için sivilce oluşumunun da önüne geçiyor. Kilin renk açıcı özelliği ise ciltteki lekelerle mücadelede büyük fayda sağlıyor. Uzmanlar yağlı ciltler için yeşil, kuru ve hassas ciltler için ise beyaz kil öneriyor.

KİL MASKESİ YAPIMI

Kil maskesinin yapımına gelince; bir tatlı kaşığı gül suyu ile 1 çay kaşığı kili karıştırıp yüzünüze sürün, 20 dakika bekleyip yüzünüzü ılık suyla yıkayın. İşte bu kadar kolay!

DOĞAL NEMLENDİRİCİLER; ZEYTİNYAĞI VE TATLI BADEM YAĞI

Cildinizi temizlediniz, maske ve peeling uyguladınız. Ancak mutlaka ve mutlaka yapmanız gereken bir şey daha var. Nemlendirici kullanmak… Zeytinyağı, tatlı badem yağı yüzyıllardır cildi nemlendirmek için kullanılıyor. Siz de cilt tipinize göre zeytinyağı, tatlı badem yağı ya da gül suyu içeren bir nemlendiriciyi tercih edebilirsiniz.

