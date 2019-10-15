Zehra Çilingiroğlu’nun estetik iddialarına, estetik doktoru cevap verdi

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun 21 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün bir arkadaşının kına gecesine katıldı. Çarliston tarzı gümüş rengi bir elbise giyen Zehra’ın bob kesim saçları ve makyajı dikkat çekiciydi…

Güzelliğiyle herkesi şaşkına çeviren Çilingiroğlu, değişimiyle ‘Estetik mi yaptırdı?’ sorularını da gündeme taşıdı. Bu tartışmalar üzerine Zehra “Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı” dedi.

sozcu.com.tr olarak Zehra’da estetik olup olmadığını Medikal Estetik Hekim ve Farmakoloji Uzmanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy’a sorduk. Gürsoy “Biz her ne kadar hala Zehra’yı küçük olarak görsek de artık onun büyüdüğünü kabul etmek gerekiyor” diyor. Genç kızın yüzünde kesinlikle estetik olmadığının da altını çizen estetik uzmanı Zehra’ya hak verdi ve “Yaşla birlikte yüzü de oturuyor. Şu an 21 yaşında ve 9 sene içinde çok daha fazla değişecek. Çünkü ergenlikten sonra insanların yüzleri 30’lu yaşlara kadar evrilmeye devam eder” dedi.

Zehra’nın yüzünün ne kadar bu kadar farklı göründüğünü sorduğumuz doktor Gürsoy bunu da şöyle açıkladı: “Muhtemelen Zehra’nın yüzünü çok iyi tanıyan bir makyöz makyajını yaptı. Çünkü onun tüm hatlarını ortaya çıkarmayı başarmış. Dolayısıyla estetikle değil ama makyajla bambaşka bir ifadeye bürünmüş.”