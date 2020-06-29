Zerdeçal maskesi nasıl yapılır? Evde zerdeçal maskesi tarifi…

Zerdeçal ciltteki koyu lekelerin aydınlanmasında, ince çizgilerin ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılan antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Hindistan'da geleneksel bir maske olan zerdeçal düğünden önce geline uygulanarak bu sayede gelinin cildinin bebek gibi olması sağlanıyor. Sizde cildiniz için etkili bir maske tarifi arıyorsanız zerdeçal maskeleri oldukça idealdir. Evinizde zerdeçal maskenizi yapın ve biraz uzanın vücudunuz dinlenirken cildinizde yenilenmeye başlasın. İşte zerdeçal maskesi tarifi sizlerle…
KISACA ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI
– Kollojen, elastin ve hiyalüronik asitin parçalanmasına karşı cildi korur.
– Yaraların daha çabuk iyileşmesine sağlar.
– Ciltte meydana gelen tahrişleri yatıştırır.
– Cilt tonunu korumaya yardımcı olur.
ZERDEÇAL MASKE TARİFLERİ
ZERDEÇAL VE BAL MASKESİ TARİFİ
MALZEMELER
½ çay kaşığı zerdeçal tozu
Elma sirkesi
1 çorba kaşığı bal
Süt
NASIL UYGULANIR?
Maske öncesi sirkeyi pamuğa damlatın ve cildinize sürün ardından 5 dakika bekleyin. Daha sonra zerdeçal ve balı karıştırın cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekletin, bol su ile durulayın. Eğer toz zerdeçal cildinizde sarımsı bir renk bırakırsa pamuğu süte batırın ve cildinizi silin.
ZERDEÇAL VE MUZ MASKESİ TARİFİ
MALZEMELER
1 çay kaşığı zerdeçal
1 adet muz
NASIL HAZIRLANIR?
1 adet muzu püre haline getirin ve içerisine 1 çay kaşığı zerdeçalı ilave edin. Kremsi bir hal alıncaya kadar karıştırın ve cildinize uygulayın. Cildinizde 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. son olarak cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.