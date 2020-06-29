Zerdeçal maskesi nasıl yapılır? Evde zerdeçal maskesi tarifi…

Antioksidan bakımından zengin olan zerdeçalı cildinizdeki sivilcelerden kurtulmak, daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için uygulayabilirsiniz. Zerdeçal maskeleri genellikle akne tedavisinde kullanılır ve aknelerin yayılmalarını engellemeye yardımcı olur.

Zerdeçal ciltteki koyu lekelerin aydınlanmasında, ince çizgilerin ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılan antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Hindistan'da geleneksel bir maske olan zerdeçal düğünden önce geline uygulanarak bu sayede gelinin cildinin bebek gibi olması sağlanıyor. Sizde cildiniz için etkili bir maske tarifi arıyorsanız zerdeçal maskeleri oldukça idealdir. Evinizde zerdeçal maskenizi yapın ve biraz uzanın vücudunuz dinlenirken cildinizde yenilenmeye başlasın. İşte zerdeçal maskesi tarifi sizlerle…

KISACA ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI

– Kollojen, elastin ve hiyalüronik asitin parçalanmasına karşı cildi korur.

– Yaraların daha çabuk iyileşmesine sağlar.

– Ciltte meydana gelen tahrişleri yatıştırır.

– Cilt tonunu korumaya yardımcı olur.

ZERDEÇAL MASKE TARİFLERİ

ZERDEÇAL VE BAL MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER

½ çay kaşığı zerdeçal tozu

Elma sirkesi

1 çorba kaşığı bal

Süt

NASIL UYGULANIR?

Maske öncesi sirkeyi pamuğa damlatın ve cildinize sürün ardından 5 dakika bekleyin. Daha sonra zerdeçal ve balı karıştırın cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekletin, bol su ile durulayın. Eğer toz zerdeçal cildinizde sarımsı bir renk bırakırsa pamuğu süte batırın ve cildinizi silin.

ZERDEÇAL VE MUZ MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı zerdeçal

1 adet muz

NASIL HAZIRLANIR?

1 adet muzu püre haline getirin ve içerisine 1 çay kaşığı zerdeçalı ilave edin. Kremsi bir hal alıncaya kadar karıştırın ve cildinize uygulayın. Cildinizde 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. son olarak cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.