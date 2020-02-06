Son yıllarda zirkonyum kaplama, diş sorunu yaşayan pek çok kişi için en iyi tercihtir. Özellikle görünümüne önem veren herkesin başvurduğu zirkonyum kaplama, dişlere zarar vermeden, sağlıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Peki, zirkonyum diş nedir?

Zirkonyum dişlerinde aşırı derecede yıpranma, dişlerde ayrıklık, çürük ve orantısızlıktan şikayetçi olan kişilerin sıklıkla tercih ettiği tedavi işlemidir. İşte zirkonyum kaplama ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ZİRKONYUM KAPLAMA NEDİR?

İçerisinde metal bulundurmaması son derece güvenilir, normal diş görünümünden farksız ve daha dayanıklı bir yöntem ile karşımıza çıkan zirkonyum diş, uzman kişiler tarafından uygulandığında hastanın dişlerinde çıkma ve kayma gibi sorunların olmadığı uzun süreli estetik bir görünüm verebilir.

Genellikle zirkonyum diş kaplaması yüksek konfora sahip ve hastaların kaplama sonrası memnuniyetinin oldukça sık olduğu önemli bir kaplama yöntemidir. Zirkonyum diş kaplaması maliyetini kullanılan zirkonyum kalitesine ve yapılan diş sayısına göre farklılık gösterebilir. Zirkonyum kaplama tercih edecekseniz mutlaka kaplandıktan sonra doktorunuzun sizin için önerdiği tavsiyeleri dikkate almanız gerekebilir.

KAÇ GRUBA AYRILIR?

Bu kaplama işlemi metal destekli, seramik porselen ve zirkonyum porselen olarak 3 gruba ayrılır. Zirkonyum kaplamanın en önemli özelliği dişlerin ömrünü büyük ölçüde uzatmasıdır. Diş sağlığınız ve estetik bir görünüm için zirkonyum kaplama tekniği ile dişlerinizi koruyabilir ve estetik açıdan şikayetçi olduğunuz dişlerinizden bu yöntemle kurtulabilirsiniz. Doğal bir diş yapısına sahip, daha estetik ve daha gerçekçi bir görünüm elde etmek için bir takım teknikler geliştirilmiş ve bazı yöntemler günümüze kadar sürekli olarak denenmiştir ancak şimdiye kadar gelinen noktada en iyi yöntemin zirkonyum olduğu kabul edilmiştir.