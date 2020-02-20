​Netflix’ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik

Netflix’in kullanıma sunduğu ‘Made in Turkey’ içerik koleksiyonu sayesinde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca üye Türkiye’de üretilen yapımlara daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Netflix, 190 ülkedeki 167 milyonu aşkın üyesinin Türkiye'de üretilen yapımlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşması için yeni bir özelliği devreye soktu. Farklı ülkelerdeki kullanıcıların, Türkiye'de üretilen yapımlara ulaşması için netflix.com/MadeInTurkey adresini ziyaret etmesi yeterli olacak.

Koleksiyon, Netflix üyesi olmadığı halde, üyelere hangi Türk yapımlarının sunulduğunu görmek isteyen kişiler tarafından da ziyaret edilebilecek.

Diğer yandan Netflix, yerli yapımları sıkça tercih eden Türkiye'deki üyelerine yönelik de adımlar attı. Servisin web arayüzündeki navigasyon menüsüne eklenen ‘Türk dizileri' ve ‘Türk filmleri' seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki 1.5 milyonu aşkın Netflix üyesi yerli yapımlara daha çabuk ulaşabilecek. Netflix'i akıllı televizyonları üzerinden izleyen üyeler ise kategori seçenekleri arasına eklenen ‘Türk dizileri' ve ‘Türk filmleri' seçeneklerinden faydalanabilecek.