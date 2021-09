007’ye veda eden Daniel Craig’den şaşırtan itiraf

007 James Bond ile gelen şöhretin kendisini nasıl yorduğunu anlatan Daniel Craig, hem fiziksel hem de zihinsel olarak baskı altında kaldığını itiraf ediyor. Craig, bu süreçte kendini kilitleyip perdeleri kapatarak oturduğunu anlatıyor.

53 yaşındaki oyuncu, 007 rolünü Pierce Brosnan’dan devraldığında dünya çapında bir yıldız oldu. Apple TV+ belgeseli James Bond Olmak’ta konuşan Daniel Craig, rolü kabul etmenin getirdiklerine nasıl hazır olmadığını açıkladı:

“Bir anda bu kadar ünlü olmam özel hayatımı etkiledi. Kendimi içeri kilitler, perdeleri kapatırdım. Bedenen ve ruhen baskı altında hissediyordum. Şöhretten hoşlanmadım. Bunu kabullenmeme ve takdir etmeme yardım eden ise Hugh Jackman oldu.”

Film yıldızı ayrıca başlangıçta rolü kabul etmede isteksiz olduğunu kabul ederek, onunla ne yapacağını bilemediğini söyledi: “Ama hikâye sağlamdı, senaryo sağlamdı.”

Belgeselde söz verilen Bond yapımcısı Barbara Broccoli ise onu ikna etmekte kararlı olduğunu söyledi: “Ne zaman o ekranda görünse, başka kimseyi izleyemeyeceğimi düşündüm. Onun bir film yıldızı ve harika bir aktör olduğu açıktı.”

Craig, Bond olduğu süre boyunca disiplinli çalışması ve işine bağlılığı ile anılsa da Ölmek için zaman yok (No Time To Die) filmi için Bond oynamaktansa bileklerini kesmeyi tercih ettiğini söylemesi dikkat çekti. Yine de No Time To Die’da son bir kez geri dönmeye ikna edildi ve bu da onu serideki en uzun süre hizmet veren 007 aktörü yaptı:

“Specter’dan sonra bir ara vermem gerekiyordu. Filmin sonunda psikolojik olarak gerçekten çok yaşlı hissettim. Ancak Barbara sıkı bir pazarlık yaptı.”

Daniel, No Time To Die’ın çekimleri sırasında oyuncu kadrosuna ve ekibe bir veda konuşması da yaptı:

“Filmlere dönüp bakıyorum ve her biriyle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Bu rolü bırakmak kolay değil. Bu konuda küstah ve bıkkın olabilirim ama bu rolden uzaklaşmak yine de zor. Üstelik bu para ve şöhretle ilgili de değil.”

