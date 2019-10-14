1.000’e yakın eser ve arşiv seçkisi ilk kez bir arada

1.000’e yakın eser ve arşiv seçkisi ilk kez bir arada

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Sabancı Holding’in katkılarıyla Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij’in(1886-1927) çok yönlü üretimini yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sabancı Holding'in katkılarıyla 15 Ekim 2019 – 12 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilecek “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının otoportre, poşad, manzara, figür gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf gibi alanlardaki çalışmalarını da müze ortamına taşıyor. Avni Lifij'in sanatçı kimliğini Türkiye'de ilk kez tüm yönleriyle, bütünlüklü olarak değerlendiren bir içerikle sunacak sergi, sanatçının mensubu olduğu 1914 Kuşağı ve Türkiye sanat tarihindeki öncül konumunu aydınlatmayı amaçlıyor.

Hüseyin Avni Lifij (1886 – 1927) Pipolu Adam: Sanatkârın Kendi Portresi 1908-1909



MİSYONUMUZ; DEĞERLERİMİZİ KİTLELERE ULAŞTIRMAK

Sergi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding'in CEO'su Cenk Alper, “Ülkemizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı kendimize misyon edindik. Geçtiğimiz yıllarda destekçisi olduğumuz ‘Feyhaman Duran've ‘Selim Turan' sergilerimiz büyük ilgi görmüştü. Bu sergilerin devamı niteliğindeki, Türk sanatının önemli ustalarından ‘Avni Lifij. Çağının Yenisi' sergisi de kapılarını bugün açıyor” diye konuştu.

Cenk Alper şunları aktardı: “Avni Lifij 1914 Kuşağı'nın en yenilikçi figürlerinden; çok yönlülüğü ve üretkenliği ile zamanın ötesinde bir bakış açısına sahip. Bu yönleriyle aslında bizim ‘Yeni Neslin Sabancı'sı' olarak adlandırdığımız vizyonumuzdaki ilericilik, yenilikçilik, üretkenlik ruhuyla ortak paydada buluşuyor. Sergimizin adı “Çağının Yenisi.” Bu isim hem sanatçıyı hem de her zaman ‘öncü' ve ‘örnek' olmayı kendine hedef olarak almış Sabancı Topluluğu'nu çok net tanımlıyor. Bu nedenle de, Sabancı Holding olarak, ilk kez tüm yönleriyle değerlendirilen“Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisinin destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

UZUN SOLUKLU PROJEMİZİ AVNİ LİFİJ'LE SÜRDÜRÜYORUZ

Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Müze Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Müzemizde Türk resim sanatının büyük öncülerini tüm yönleriyle araştırma ve sergilemeyi amaçlayan Sabancı Holding desteğiyle yürüttüğümüz uzun soluklu projemizi bu yıl “Avni Lifij- Çağının Yenisi” sergisi ile devam ettiriyoruz. Avni Lifij'i; büyük bir ressam olmanın yanı sıra çağının çok önünde koşan, günlük sanat olaylarına, sosyal yaşama ve eğitim sistemine cesur eleştiriler içeren yazı ve yorumları ile gerçek bir aydın, iyi bir sanat eleştirmeni, fotoğrafçı ve düşünür olarak da tanıtacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergimiz için bizlere güvenerek, değerli emanetlerini cömertçe paylaşan Ayten-Şazi Sirel'e, Belkıs-Erdal Aksoy başta olmak üzere Banu Aksoy Tarakçıoğlu'na, Nilüfer Sirel ve Osman Sirel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

SERGİ HAKKINDA

15 Ekim 2019 – 12 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilecek “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının otoportre, poşad, manzara, figür gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf gibi alanlardaki çalışmalarını da müze ortamına taşıyor. Avni Lifij'i kültür insanı kimliğiyle odağına alan “Avni Lifi. Çağının Yenisi” 1000'e yakın yağlıboya resim, etüt, desen, eskiz, poşad, fotoğraf, arşiv malzemesi ve kişisel eşyayla sanatçının hayatına ve sanatına ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Konsepti ve yönetimi SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer'e ait olan “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının kimliğini Türkiye'de ilk kez tüm yönleriyle, bütünlüklü olarak değerlendirerek, mensubu olduğu 1914 Kuşağı ve Türkiye sanat tarihindeki öncül konumunu aydınlatmayı amaçlıyor.