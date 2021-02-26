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+1 Fest’te sahne sırası Ceza ve Adamlar’da

Çoğunlukla evde olunan günlerde müzik keyfine +1 olmak üzere başlatılan ve kısa zamanda birçok sanatçıyla müzikseverleri buluşturan +1 FEST tüm hızıyla devam ediyor.

Güncellenme: 05:38, 26/02/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
+1 Fest’te sahne sırası Ceza ve Adamlar’da

Cuma ve cumartesi akşamları müzikseverlere sevdikleri sanatçıları ücretsiz olarak dinleme imkanı sunan, ilk hafta Cem Adrian ve Göksel'i ağırlayan +1 FEST sahnesinin bu akşamki konuğu rap dünyasının en sevilen isimlerinden Ceza olacak.

Haftanın ikinci konseri son dönemlerin gözde gruplarından Adamlar'dan.

Özlenen sahne performansıyla müzikseverlere benzersiz bir akşam yaşatacak Ceza, saat 21:30'da @artibir Instagram hesabında sevenleriyle buluşacak. Haftanın ikinci konseri ise son dönemlerin en favori gruplarından Adamlar'dan gelecek. Rock'n roll, blues, funk ve biraz da hip-hop çerçevesinde geliştirdikleri şarkılarıyla Türk alternatif müziğine yeni bir soluk getiren Adamlar, yarın akşam saat 21:30'da @artibir Instagram hesabında müzikseverleri bekliyor olacak.

Cuma Cumartesi Instagram
Yayınlanma Tarihi:05:30,