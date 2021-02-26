+1 Fest’te sahne sırası Ceza ve Adamlar’da

Cuma ve cumartesi akşamları müzikseverlere sevdikleri sanatçıları ücretsiz olarak dinleme imkanı sunan, ilk hafta Cem Adrian ve Göksel'i ağırlayan +1 FEST sahnesinin bu akşamki konuğu rap dünyasının en sevilen isimlerinden Ceza olacak.

Özlenen sahne performansıyla müzikseverlere benzersiz bir akşam yaşatacak Ceza, saat 21:30'da @artibir Instagram hesabında sevenleriyle buluşacak. Haftanın ikinci konseri ise son dönemlerin en favori gruplarından Adamlar'dan gelecek. Rock'n roll, blues, funk ve biraz da hip-hop çerçevesinde geliştirdikleri şarkılarıyla Türk alternatif müziğine yeni bir soluk getiren Adamlar, yarın akşam saat 21:30'da @artibir Instagram hesabında müzikseverleri bekliyor olacak.