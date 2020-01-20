1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali sürüyor

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan 1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, 18 Ocak'ta başlamıştı. Festivalde program direktörü Gülten Taranç'ın hzırladığı Kadın Yönetmenler belgeseli gösterildi.

Meral Okay adına verilen Özel Ödül yönetmen Biket İlhan'a takdim edildi. İlhan, Meral Okay adına ilk defa verilen bu ödülü almaktan onur duyduğunu ifade etti. Geceye Meral Okay'ın babası Ata Katı da katıldı ve kızı adına verilen bu ödülden çok memnuniyet duyduğunu belirtti.

GÖSTERİMLER SÜRÜYOR

Festivalin genç kadın yönetmenleri senaryo yazımına teşvik etmek amacıyla verdiği Senaryo Özendirme Ödülü, Yangın Bizim Evde Değildi isimli senaryosuyla Gökşin Doğa Egesoy'a verildi. Egesoy 2 bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Festival kadın yönetmenlerin film gösterimleri, panel, söyleşi ve imza günleriyle 22 Ocak Çarşamba gününe kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde devam ediyor.