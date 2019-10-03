1 Songül 7 kadın

Geçtiğimiz sene büyük beğeni toplayan oyunun bu sezonki ilk gösteriminde Songül Öden'in performansı; aralarında Burak Deniz, Rıza Kocaoğlu, Melisa Doğu, Cansel Elçin, Selin Şekerci, Yağız Can Konyalı, Zeynep Tuğçe Bayat, Ahmet Rıfat Şungar, Sezin Akbaşoğulları' nın da bulunduğu izleyicisinden büyük alkış aldı. Tek perdelik oyunda canlandırdığı birbirinden farklı kadın figürleri arasında olan 16 yaşındaki Almancı hip-hop'çı genç bir kız karakteri için Alamancı şivesi, oğlunu ve gelinini kaybetmiş torununa sahip çıkamayan babaannenin ağıt yakma sahnesi için kürtçe dersleri aldı.

Kadın karakterlerini gerçek hayatta gördüğü ve deneyimlediği kişiler üzerinden yarattığını söyleyen Songül Öden'in, diğer canlandırdığı kadınlar arasında; boşanmış ve bir oğlu olan koç burcu bir jinekolog, 70 yaşındaki bir Nişantaşı hanımefendisi, Sütlüce'li kuaför bir kadın yer alıyor. Öden, her karakter bitiminde bambaşka bir kadını canlandırarak seyirci önünde 7 farklı kostüm değişikliği yapıyor.

Proje tasarımı da Songül Öden'e ait olan ‘Lâl Hayal' oyunun yapımcılığını da yine Songül Öden ve Medyapım üstleniyor. Oyunun ekibinde oyunun senaristi, müziği, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadın egemenliğinin halim olduğu bir kadın koalisyonu hakim. Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Sevilay Saral'a ait olan ‘Lâl Hayal'in sanat yönetmenliğini Naz Erayda yapıyor. Lâl Hayal'in müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor. Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Oyunun uygulayıcı yapımcılığını Cansın Şenel üstleniyor.