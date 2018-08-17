10-16 Ağustos tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu

10-16 Ağustos tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu

Bu haftanın en çok izlenen filmi Jon Turteltaub'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Meg: Derinlerdeki Dehşet' oldu.

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10-16 Ağustos arasında en çok izlenen film 182 bin 112 gişeyle Meg: Derinlerdeki Dehşet oldu. Film toplamda 2 milyon 582 bin 597 TL hasılat elde etti.



En çok izlenen ikinci film ise Mission: Impossible – Yansımalar oldu. 3 haftasına giren film bu hafta 86 bin 938 kişi tarafından izlendi. Film, toplamda 492 bin 612 izlenmeye erişti. Toplam hasılatı ise 7 milyon 269 bin 272 TL oldu.



En çok izlenen üçüncü film, geçtiğimiz hafta vizyona giren Karanlık Zihinler oldu. Film, 53 bin 578 kişi tarafından izlendi.



Genç Titanlar Filmi, 41 bin 745 izlenmeyle dördüncü, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ise 40 bin 145 kişiyle beşinci sırada yer aldı.