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10-16 Ağustos tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu
10-16 Ağustos tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu
Bu haftanın en çok izlenen filmi Jon Turteltaub'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Meg: Derinlerdeki Dehşet' oldu.
Kültür Sanat 17 Ağustos 2018 - 17:13

10-16 Ağustos arasında en çok izlenen film 182 bin 112 gişeyle Meg: Derinlerdeki Dehşet oldu. Film toplamda 2 milyon 582 bin 597 TL hasılat elde etti.
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En çok izlenen ikinci film ise Mission: Impossible – Yansımalar oldu. 3 haftasına giren film bu hafta 86 bin 938 kişi tarafından izlendi. Film, toplamda 492 bin 612 izlenmeye erişti. Toplam hasılatı ise 7 milyon 269 bin 272 TL oldu.

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En çok izlenen üçüncü film, geçtiğimiz hafta vizyona giren Karanlık Zihinler oldu. Film, 53 bin 578 kişi tarafından izlendi.

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Genç Titanlar Filmi, 41 bin 745 izlenmeyle dördüncü, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ise 40 bin 145 kişiyle beşinci sırada yer aldı.

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Son güncelleme: 17:14 - 17.08.2018
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