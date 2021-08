10 bin ton taş yontup 40 eser yarattı

Denizli’de 2011 yılından bu yana bir mermer fabrikası tarafından Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi düzenleniyor. Yerli yabancı birçok heykeltraş kolonide bir araya geliyor.

SELAMI AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de ‘Taş heykelin şovalyesi' olarak tanınan heykel sanatçısı Ali Dirier, 2012 yılında tek bir etkinlik için davet edildiği Taş Heykel Kolonisi'nde bu yıl 10. yılına adım atıyor. Koloni atölyesindeki çalışmalarını anlatan Dirier, geçen 9 yıl içinde yaklaşık 10 bin ton civarında taş yonttuğunu ve 40 civarında eser ortaya çıkardığını belirtti. Çalışmalar, Denizli Pamukkale yolu üzerinde, Korucuk mevkiindeki atölyede koloni ve akademi eserlerinin çevrelediği alanda sürüyor. Dirier şöyle konuştu:

ULUSLARARASI BULUŞMA

“Koloni, son iki yıl hariç her yıl yaz aylarında bir aylık koloni, 15-20 günlük de akademi eğitim faaliyetleriyle kesintisiz olarak devam etti. Uluslararası niteliği dolayısıyla her yıl sanatçıların en az yüzde 80'i yurt dışından davet edildi. Yani ortalama on sanatçıdan 8'i yabancıydı. Heykel eğitimi nitelikli koloni akademisinde ise yine yurt dışı ve yurt içinden heykel öğrencilerinin katılımı sağlandı. Yani toplamda en az 70 küsur civarında yabancı sanatçı, 10 civarında Türkiyeli sanatçı ve bunların toplamı kadar akademi öğrencisi kolonide taş yonttu. Türkiye'de kolay gerçekleştirilecek bir iş değil. Ama bunu burada gerçekleştirdik.”