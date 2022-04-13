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10 yıl sonra Batman’e yeni logo

DC Comics, süper kahraman için yepyeni bir logo çıkarıyor. Çizgi roman serisinin yeni sayısı 5 Temmuz'da yenilenmiş logosuyla beraber çıkmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
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10 yıl sonra Batman’e yeni logo

DC Comics sanatçısı Jorge Jiménez, Batman’in on yıldır ilk kez yapılan yenilenmeyi sosyal medyada paylaştı. Yeni logo Batman #125’ten başlayarak kullanılacak.

Batman serisi en son 2011 yılında yeni bir logoyla okurların karşısına çıkmıştı. Bu son yenilenme, yazar Chip Zdarsky’nin yaratıcı ekibi devralmasıyla aynı zamana denk geliyor. Bu da Batman için yeni bir dönemi işaret ediyor.

Batman #125, 5 Temmuz 2022’de yeni logoyla birlikte çıkacak.

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