10 yıllık özlem bitiyor… Zendaya yeni şarkısıyla dönüyor

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Zendaya, 10 yıllık bir ara verdiği şarkıcılık kariyerine kısa süre içerisinde geri döneceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rol aldığı “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok” filmi ve “Euphoria” dizisiyle son zamanlarda gündemden düşmeyen Zendaya, hayranlarına sevindirici haberi verdi. 25 yaşındaki ünlü isim, yeni şarkılarla müzik kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Zendaya son olarak, Euphoria’nın 2. sezonunda yer alan “I’m Tired” ve “Elliot’s Song” isimli parçalara imza atmıştı. Şarkıları, Euphoria’nın soundtrack’ini hazırlayan Labrinth ile birlikte yazan Zendaya, yeni yayınlayacağı şarkılarda da Labrinth ile birlikte çalışacak.

TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Yeni haberi, Twitter hesabından duyuran oyuncu şunları yazdı: “Birkaç nedenden dolayı müzikten uzun bir süre önce uzaklaştım, ama yine de onu gerçekten seviyorum. Bu yüzden sadece küçük bir ayak parmağımı daldırdığım müziğe geri dönmem için son birkaç gündür aldığım nezaket ve destek benim için dünyalar anlamına geliyor. Teşekkürler<3”

Sempatik isim, 2019 yılında katıldığı bir söyleşide müzik endüstrisinden ayrılma kararından bahsetmişti. Görülen o ki, bu kararından vazgeçmiş görünüyor.

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