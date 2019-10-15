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100 bin barajını aştı, özel kutlama yaptı
100 bin barajını aştı, özel kutlama yaptı
Yazar ve sunucu Yelda Kırçuval ‘Adapsız Kadınlar, Hayasız Erkekler ve İnsanı İnsan Acıtır' kitaplarının 100 bin adet satışı şerefine özel fotoğraf çekimi ile başarısını taçlandırdı.
Kültür Sanat 15 Ekim 2019 - 09:34

Fotoğraf sanatçısı Burak Elmalı'nın objektif karşısına geçen Kırçuval, konseptini Selçuk Kaya'nın yaptığı ‘Kitap Perisi' kostümüyle objektiflere poz verdi. Yaklaşık 1 haftada hazırlanan kostümü Duygu Kartal tasarladı. Başarılı yazar Kırçuval, hikayelerinden farklı kadınları anlatmanın kendisine güç verdiğini belirtti.

Kırçuval, bu başarıyla ilgili “Stratejisi olan kadınların hakkıdır ‘zafer’ diyorum ve ekliyorum; aman oluşturduğun strateji seni değersizleştirmesin” dedi.

Yazar, kitaplarının farklı ülkelerde çevirisinin yapılacağını da belirtti.

Son güncelleme: 15:40 - 15.10.2019