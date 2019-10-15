100 bin barajını aştı, özel kutlama yaptı
Fotoğraf sanatçısı Burak Elmalı'nın objektif karşısına geçen Kırçuval, konseptini Selçuk Kaya'nın yaptığı ‘Kitap Perisi' kostümüyle objektiflere poz verdi. Yaklaşık 1 haftada hazırlanan kostümü Duygu Kartal tasarladı. Başarılı yazar Kırçuval, hikayelerinden farklı kadınları anlatmanın kendisine güç verdiğini belirtti.
Kırçuval, bu başarıyla ilgili “Stratejisi olan kadınların hakkıdır ‘zafer’ diyorum ve ekliyorum; aman oluşturduğun strateji seni değersizleştirmesin” dedi.
Yazar, kitaplarının farklı ülkelerde çevirisinin yapılacağını da belirtti.