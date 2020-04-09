100 yıllık Boğaz vapuru Halas’In belgeselinden büyük başarı

Belgeselde Halas'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce 1914'de İngiltere'de Glasgow gemi tezgahlarında başlayan öyküsü, vapuru sipariş eden Osmanlı İmparatorluğuna savaş yüzünden teslim edilmeyip İngiliz donanmasına verilmesi, Çanakkale'de görev yapması, savaştan sonra da Boğaziçi'ndeki yaşamı görüntüler ve belgeler eşliğinde anlatılmakta.

İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki tarihi Woodbridge limanında yapılan belgesel yarışmasının organizatörlerinden Andy Beharell, “Halas finale kalan beş film arasındaydı. İzlemekten gerçekten zevk aldık. Çok güzel düzenlenmiş ve montajlanmıştı” diyor.

Belgeselin “bir geminin tarihinin harika bir biçimde canlandırılması ve ölmeye yakınken yeniden doğuşunun” anlatılmasını çok çarpıcı bulduğunu ekliyor Beharell.

“Halas” uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan gazeteci John Lawton'ın yönetiminde Bağımsız Basın Ajansı (BBA) tarafından prodüksiyonu yapılan bir belgesel. Filmin prömiyeri Londra'da Yunus Emre Enstitüsünde 2016 yılında yapılmıştı.