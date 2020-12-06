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106 yaşında sergi açtı
106 yaşında sergi açtı
Cumhuriyet’in ilk kuşak öğretmenlerinden olan Sabiha Özar 100 yaşından sonra resim yapmaya başladı. Gelirini de eğitim bursu için Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladı.
Gökmen ULU
Kültür Sanat 6 Aralık 2020 - 07:32

Sabiha Özar, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılında geldi dünyaya. Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet'in kuruluşunu, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini gördü. Genç Cumhuriyet'in ilk kuşak öğretmenlerinden biri oldu. Emekli olunca Ege'nin sayfiye yeri Dikili'ye yerleşti. 100 yaşından sonra resim yapmaya başladı.

Yağlıboya tabloları geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Dikili El Emeği Pazarı'nda sergilendi. Bir hafta boyunca açık kalan sergiye sanatsever yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sabiha Özar'ın sergisi büyük ilgi gördü.

106 yaşındaki Sabiha Özar, sergiden elde edilen geliri, öğrencilerin eğitim burslarına harcanmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi'ne bağışladı. Sabiha Özar, çocukluğunda Atatürk'le aynı fotoğraf karesinde yer almasıyla da tanınıyor. Özar 22 Mart 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ziyaretinde tren istasyonundaki fotoğraf karesinde yer almıştı.

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