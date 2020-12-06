106 yaşında sergi açtı

Sabiha Özar, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılında geldi dünyaya. Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet'in kuruluşunu, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini gördü. Genç Cumhuriyet'in ilk kuşak öğretmenlerinden biri oldu. Emekli olunca Ege'nin sayfiye yeri Dikili'ye yerleşti. 100 yaşından sonra resim yapmaya başladı.
Yağlıboya tabloları geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Dikili El Emeği Pazarı'nda sergilendi. Bir hafta boyunca açık kalan sergiye sanatsever yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.
106 yaşındaki Sabiha Özar, sergiden elde edilen geliri, öğrencilerin eğitim burslarına harcanmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi'ne bağışladı. Sabiha Özar, çocukluğunda Atatürk'le aynı fotoğraf karesinde yer almasıyla da tanınıyor. Özar 22 Mart 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ziyaretinde tren istasyonundaki fotoğraf karesinde yer almıştı.