10’uncu yılda özel bağış

Jehan Barbur 10. Sanat yılını İstanbul BKM Sahnesi’nde birbirinden özel isimlerle kutlayacak. Sahnede bu özel geceye Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil, Cahit Berkay, Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Emre Kınay, Cem Adrian, Derya Köroğlu, Tuna Kiremitçi, Güvenç Dağüstün, Eylem Pelit, Cem Tuncer, Çağrı Sertel, Evrim Aslan ve birkaç sürpriz isim daha eşlik edecek.

Mine Söğüt'ün konuşmacı olarak katılacağı bu geceden elde edilen gelirin tümü Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı olan um:ag'a aktarılacak.