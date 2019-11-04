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10’uncu yılda özel bağış
10’uncu yılda özel bağış
Başarılı sanatçı Jehan Barbur, 10'uncu sanat yılında İstanbul BKM Sahnesi'nde olacak. Jehan Barbur, geceden elde edilecek geliri Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na bağışlayacak.
Kültür Sanat 4 Kasım 2019 - 11:31

Jehan Barbur 10. Sanat yılını İstanbul BKM Sahnesi’nde birbirinden özel isimlerle kutlayacak. Sahnede bu özel geceye Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil, Cahit Berkay, Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Emre Kınay, Cem Adrian, Derya Köroğlu, Tuna Kiremitçi, Güvenç Dağüstün, Eylem Pelit, Cem Tuncer, Çağrı Sertel, Evrim Aslan ve birkaç sürpriz isim daha eşlik edecek.

Mine Söğüt'ün konuşmacı olarak katılacağı bu geceden elde edilen gelirin tümü Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı olan um:ag'a aktarılacak.

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