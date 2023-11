11. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler ve belgeseller belli oldu

11'inci kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali'nin Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nda 20 kısa film ve 10 belgesel yer alacak.

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması’nda Can Baran’ın yönettiği “Apartman Boşluğu”, Sertaç Bozkurt imzasını taşıyan “Ayakkabı”, Mehmet Acaruk’un imza attığı “Elma”, Resul Aşlak’ın yönettiği “Fotoğraf”, Muaz Güneş’in yönetmenliğini üstlendiği “Hayırlı Olsun Ziyareti”, Zeynep İncetekin’in imzasını taşıyan “Karatavuk”, Uğur Savaş’ın imza attığı “Kurdun Kutusu”, Murat Berber imzalı “Mesken”, Süleyman Civliz imzalı “Selvi Uykusu” ve Recep Çavdar’ın yönettiği “Zemberek” yer alacak.

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması’nda ise Filipinli yönetmen Sam Manacsa’nın “Cross My Heart and Hope To Die” filminin yanı sıra İranlı yönetmen Sonia K. Hadad’ın “File”, Yunan yönetmen Nikos Kyritsi’nin “Highway of a Broken Heart”, Hırvat yönetmen Jasna Safic’in “Late Winter”, Fransız yönetmen Mahaut Adam’ın “My Little Daddy”, Çek yönetmen Damian Vondrasek’ın “Rites”, Portekizli yönetmen David Da Costa’nın “The Death Mess”, Hırvat yönetmen Andrea Slavicek’in “The Real Truth About the Fight”, Makedon yönetmen Aleksandra Kardalevska’nın “The Script” ve Çek yönetmen Savva Dolomanov’un “Silhouette” filmleri seyirci ile buluşacak.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda da Enes Hakan Tokyay tarafından yönetilen “Bilinen Son Kıyamet” filminin yanı sıra Saeid Mayahy tarafından yönetilen “Game Over”, Tuba Deniz imzası taşıyan “Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı”, Semih Sağman imzası taşıyan “Hayatımın En Güzel Günü”, Murat Pay imzalı “Hep Otuz Yaşında”, Seyid Çolak imzalı “Kedi Adam”, Kırk Serhan Doğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Meryem”, Behçet Güleryüz’ün yönetmenliğini üstlendiği “Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı” ve Mehmet Güreli’nin yönettiği “Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı” belgeselleri bulunuyor.

Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek en iyi filme 50 bin lira değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek.

Belgesel kategorisinde ise en iyi ulusal belgesel 50 bin lira, her kategorinin en iyi filmi de 30 bin lira ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Kurmaca Yarışması’ndaki bir filme 20 bin lira değerinde İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü de takdim edilecek. (AA)