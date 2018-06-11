11. İstanbul Belgesel Günleri başladı

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11. Belgesel Günleri’nin açılışı Aynali Geçit Etkinlik Mekanı’nda Najafi’nin katılımıyla ve Yusuf Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Belgesel fikrinin 2005 yılında Berlin Film Festivali'ndeyken ortaya çıktığını dile getiren Ayat Najafi; “Futbol birçok insanın ortaklaştığı bir alan. Berlin ve Tahran'nın sinemaya bakış çok farklı. Biz burada iki sinema kültürünü birleştirmek istedik” dedi.

ŞU ANDA 18 KADIN FUTBOL TAKIMI VAR

Kendilerine İran Futbol Federasyonu’nun yardımcı olduğunu anlatan Nafaji, “İran’da zamana kadar dışarıda oynayan kadın futbol takımı yoktu. Filmle birlikte gerçekleşti. Filmde ikinci yarıda İran takımı oluşunca oynamaya başladılar. Şu an ülke çapında 18 kadın takımı var. Ulusal kadın futbol takımı da var. Filmdeki 20 numaralı oyuncu teknik direktör oldu. Salon futbolunda Asya'da iki defa şampiyona oldular. 2 defa şampiyon oldular. Salon futbolu da oldukça gelişti” diye konuştu.