11 yaşındaki piyanist Bürkev 23 Nisan’da ‘Geleceğe Umut’ parçasını çalacak

Dünyaca ünlü piyanistimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın ‘Veliahtım’ dediği, piyanonun ‘Harika çocuğu’ İlyun Bürkev, corona virüsü salgını ile geçen günlere özel; herkese umut olacak, müziğin iyileştirici etkisini hissettirecek çok özel bir beste hazırladı. Piyanist Bürkev, Gülsin Onay'dan esinlenerek hazırladığı ‘Hope for Future’ Geleceğe Umut şarkısının bu zor günlerde herkes için umut vermesini dilediğini söyledi.

“MÜZİĞİN İYİLEŞTİRCİ GÜCÜNE İNANIYORUM”

Yaptığı beste ile ilgili açıklama yapan Bürkev, “Bu zor süreçte değerli hocam Gülsin Onay'ın ruhları iyileştirmek için verdiği konserler bana ilham oldu. Müziğin insanların ruhuna dokunduğu salgın günlerinde ben de ‘Hope for Future' adlı parçamın herkese umut vermesini diliyorum, müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“KARANLIK GÜNLERİ MÜZİKLE AYDINLATIYORUZ”

Salgın günlerinde eğitimine devam ettiğini belirten Bürkev, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden kıymetli eğitmenim Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun ile online ortamda eğitimlerimiz devam ediyor. Her gün piyanonun başına oturmak, değerli eğitmenim ile birlikte çalmak, evlere kapandığımız bugünlerde bana moral veriyor. Karanlık günlerimiz müzikle aydınlanıyor” diye konuştu.

“DOĞA İNSANLARA KÜSTÜ”

Bürkev, içinde bulunduğumuz dönemin kendi iç sesimizi dinleyeceğimiz bir süreç olması gerektiğini belirterek, “Bu zor süreçte dünya biz insanların yaptığı birtakım hatalar nedeni ile bize küstü. Bizler de evlerimizde kalmak zorunda kaldık. Bunun bir ceza olmadığını, insanlığın bu süreçte tüm samimiyeti ile içindeki sesi dinleyip, yaptığı hataları gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünyaya verdiğimiz tüm zararları, israf ettiğimiz suyu ve yiyecekleri, yaşamlarını bizim hatalarımız yüzünden yitiren canlıları, onlara yaşayacak alan bırakmayışımızı, kaybedilen tüm masum insanları, sahip olduğumuz imkânları paylaşmadığımız ihtiyaç sahiplerini, yavaş yavaş zedelediğimiz küresel iklimimizi ve daha birçok hatalarımızın farkına varma zamanıdır bu dönem” şeklinde konuştu.

23 NİSAN'DA KONSER VERECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda için özel bir konser vereceğini açıklayan İlyun Bürkev, “ Daha önce ertelenen konserler yerine yüreğimize umut dolması için ‘Hope for Future' (Geleceğe Ümit) adlı bestemi 23 Nisan’da çalacağım. Tüm dünya çocuklarına Atatürk tarafından hediye edilmiş 23 Nisan Çocuk Bayramı'mızda yarının büyükleri olan biz çocuklar ve her birimizin kalbinde saklı bir çocuk olan sevgili büyüklerimiz ile dünyamızı iyileştireceğimizden ve bu zor zamanları atlatacağımızdan eminim” dedi.

SON OLARAK İSPANYA'DA ÖDÜL ALMIŞTI

Genç yaşına 6 ödül, 4 birincilik sığdıran Bürkev, son olarak geçtiğimiz Temmuz'da İspanya'nın Granada Şehrinde gerçekleşen 9. Maria Herrero International Piano Competition'da birincilik ödülünü aldı. Bürkev, aynı yarışmada tüm kategorilerde en iyi müzik kalite ödülü olan Special Prize for Musicality ödülüne de layık görülmüştü.