11’inci My French Film Festivali bugün başlıyor

Sinemaseverler bir ay boyunca 13 filmi ve 17 kısa metrajlı filmi MyFrenchFilmFestival.com adresinden ve partner platformlardan izleyebilecekler.

Fransız, Belçika, Kanada ve İsviçre yapımı filmlerden oluşan seçki, Forever Young, Crazy Loving Families, True Heroines, French Ghost Stories, On the road veya Love gibi kısa ve uzun metrajlı filmler karışık bir şekilde değerlendirilerek konularına göre oluşturuldu.

Çocuk Köşesi'nde ise çocuklar, 5 kısa metrajlı sessiz animasyon filmden oluşan çocuk seçkisinin keyfini çıkarabilecek.