12 festival filmi dijital ortamda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin çevrimiçi gösterimleri şubat ayı programıyla devam ediyor. İlk gösterimlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış filmlerin ve Filmekimi Galaları'ndan yapımların yer aldığı şubat ayı seçkisi 5-28 Şubat tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşecek.

ÖDÜLLÜ FİLMLER

Programda Henrik Ruben Genz'in çektiği “Annem Savaşa Gidiyor”, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli “Tenere”, Yunanistan'ın Oscar adayı filmi “Elmalar” ve ödüllü kült film “Şarküteri”nin de aralarında olduğu 12 yapım gösterilecek. Gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, biletler de aynı adres üzerinden alınabilecek. Filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00'de bir film gösterime açılacak ve beş gün sonra 21.01'de gösterimden ve sistemden kalkacak.

İŞTE PROGRAM

Festival programı ise şöyle: Bugün “Yaramaz Çocuk”, Yarın “Annem Savaşa Gidiyor”, 7 Şubat “Elmalar”, 12 Şubat “Relic”, 13 Şubat “Yuva”, 14 Şubat “Gözyaşlarının Tuzu”, 19 Şubat “Alelade Bir Yuva”, 20 Şubat “Şarküteri”, 21 Şubat Pazar “Sovyet Bahçesi”, 26 Şubat “Tenere”, 27 Şubat “Prens”, 28 Şubat “Odadaki Yetişkinler”.