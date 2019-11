12. Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi belli oldu

Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan'dan oluşan seçici kurul, bu sene yarışmaya katılan eserler arasında ödüle değer eser göremedi. Yarışma yönetmeliği çerçevesinde jüri önerisiyle, yarışma yılı içerisinde basılan eserler incelendi ve “Giderken Öpmeseydin Keşke” adlı kitabı ile Şair Gökçenur Ç. ödüle değer görüldü.

“Giderken Öpmeseydin Keşke” kitabında, bir iç ses, bir uğultu, açıklanamaz bir yaşama büyüsü olarak yaşadığımız sevgiyi, doğanın bütün varlıklarından saygıyla geçirerek, onların sesi-kokusu-rengiyle yeniden var ederek, insanın en sessiz duygusunu dilin bütün incelikleriyle söze dönüştürerek bize yeniden sunduğu için; çoktan kanıksadığımız bir kaba gerçekliği aşkla yeniden var ederek hayatımıza kattığı için; aşka çalışır gibi şiire de çalıştığını her kitabıyla bir kez daha gösterirken, her şeyi şiir haline dönüştürmeyi de olanaklı kıldığı için; sözün giderek değer yitimine uğradığı bir çağda, şiiri de doğanın, insanın, aşkın hizasına çıkarma çabasını sürekli kıldığı için; ve her seferinde şiire yeni ve yeniden başlıyormuşçasına tazeliği, farklılığı hissettirdiği için; Gökçenur Ç. şiirlerini okuyanları da bu eksik cümlelere ekleyecek pek çok yeni cümleye heves ettirdiği gerekçesiyle Şair Gökçenur Ç. oy çokluğu ile 12. Metin Altıok Şiir Ödülü'ne değer görüldü.



Ödül töreni ödülün ilk yıllarında olduğu gibi takip eden yılın ilk yarısı içerisinde, Şair Metin Altıok'un doğum günü olan 14 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

13. Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular 31 Ocak 2020 tarihine kadar yapılacak.