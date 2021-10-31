12 yaşında başrol oynayacak

İlk sinema filmi ‘Vazgeçme’deki performansı ile dikkatleri çeken Yağız Emre Hezer, ‘Sıla’ adlı sinema filminde başrollerden birini üstlendi. Hezer ile oyunculuk serüvenini konuştuk.

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Türk sineması yeni bir yıldız kazanıyor. 12 yaşındaki oyuncu Yağız Emre Hezer zekası ve kamera karşısındaki rahatlığıyla herkesi şaşırtıyor. İlk sinema filmi ‘Vazgeçme'deki performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Yağız önümüzdeki aylarda çekilecek olan Sıla adlı sinema filminde başrol oynayacak.

■ Seni tanıyabilir miyiz Yağız?

2008 doğumluyum. Orta okul son sınıf öğrencisiyim. Okumayı çok seviyorum, oyunculuk ise benim tutkum.

■ Ailen ne diyor bu işe?

En büyük şansım ailem. Babam sanata gönül vermiş bir hukukçu, Faruk Hezer. Okulumu ihmal etmemem şartıyla bana büyük destek veriyor. Önceliğim eğitimim. Hukuk okuyacağım ama gönlüm de oyunculukta. Hafta içi okulumdayım. Geri kalan günlerimde ise oyunculuk eğitimi alıyorum.

■ İlk oyunculuk deneyimin olan Vazgeçme filminin setinde neler yaşadın?

Çok heyecanlıydım ama heyecanımı yendim. Yönetmenimiz, oyuncular destek oldular.

■ Önümüzdeki aylarda bir sinema filminde başrol oynayacaksın.

Hikayemiz köyde geçiyor. Başrollerden birini oynayacağım. ‘Vazgeçme'nin yönetmeni Mustafa Kara'nın bir projesi.

■ Oyunculuktaki hedefin nedir?

Başarılı olmak, ödüller kazanmak. En önemlisi eğitimimle oyunculuğu başarıyla sürdürmek. Bence insanlar meslekleri ne olursa olsun sanatla da ilgilenmeli. Sanat hayatı güzelleştiren bir olgu.