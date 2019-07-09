12 yaşındaki Naz Çıkrıkçıoğlu kitabının gelirini Lösemili çocuklar yararına bağışladı

Hayallerini kaleme almayı seven 12 yaşındaki Naz Çıkrıkçıoğlu, Meaning Of Life adını verdiği bir kitap çıkardı ve elde edilecek tüm geliri ise lösemili çocukların tedavisine bağışladı...

Öykü yazmaya 7 yaşında başlayan 12 yaşındaki Naz Çıkrıkoğlu, ilk kitabı Meaning Of Life’ı piyasaya çıkardı. Altıncı sınıf öğrencisi Naz, hayallerini kaleme almayı daha en başından beri seven minik bir yazar.

İngilizce yazdığı ilk kitabında Ella isimli kahramanının hayatından bahseden ve en büyük hayali bir yazar olmak olan Naz, hasta çocuklara umut olmak için, elde edeceği gelirin tamamını lösemili çocuklara bağışladı. Naz, kendi hayallerini gerçekleştirirken başka çocukların da hayal kurmasına vesile olacak…